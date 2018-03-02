Врагом и информационной торпедой считает свою конкурентку на президентских выборах Ксению Собчак председатель партии Коммунисты России Максим Сурайкин. Он не стал вступаться за нее во время перепалки с лидером ЛДПР потому, что сомневается, может ли Собчак претендовать на статус женщины в дебатах.

Врагом и информационной торпедой считает свою конкурентку на президентских выборах Ксению Собчак председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. Он не стал вступаться за нее во время перепалки с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским потому, что сомневается, может ли она претендовать на статус женщины на дебатах. Собчак в ходе дебатов оскорбляла всех кандидатов, считает товарищ Максим.Претендовать на статус женщины — это самое большое лицемерие, считает кандидат-коммунист. Ссора между Собчак и Жириновским произошла в прямом эфире канала "Россия 1" во время теледебатов. Во время выступления Сергея Бабурина, который напомнил Владимиру Жириновскому о том, что он поддерживал в 1993 году расстрел Белого дома, лидер ЛДПР заволновался.- В вашем возрасте вредно так волноваться, — попыталась утихомирить Жириновского Собчак, но, видимо, наступила ему на больную мозоль.71-летний политик в шестой раз принимает участие в президентских выборах. Максимальный результат Жириновский показал на выборах 2008 года, когда за него проголосовали 9,35% россиян. Но все равно это было только третье место.На замечание Собчак Жириновский ответил оскорблениями. Ксения Собчак несколько раз призвала главу либерал-демократов успокоиться, а потом просто плеснула в ней водой из своего стакана.Голосование на президентских выборах пройдет 18 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами восемь человек. Это Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский от "Яблока".Грудинин сначала пытался выставить с текстильной фабрики журналистов, которые приехали освещать его предвыборную кампанию, а потом отказался участвовать в дебатах вообще. К журналистам у него возникли претензии из-за неудобных для него вопросов по его заграничным счетам и заграничной недвижимости. А дебаты его не устраивают потому, что это шоу.