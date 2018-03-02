Единая Россия не забывает, что контрольный пакет, который она сегодня имеет, передан ей людьми. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал о том, как партия доказывает свое лидерство.

"Единая Россия" не забывает, что "контрольныйпакет", который она сегодня имеет, передан ей людьми. Секретарь генсовета"ЕР" Андрей Турчак рассказал о том, как партия доказывает своелидерство."Президент назвал главную идею, на которой должна быть основана ежедневнаяработа каждого члена и сторонника партии "Единая Россия". Мы никогда незабываем. И наша обязанность – ответственно относиться к этому кредиту доверияи каждый день доказывать свое лидерство в их интересах," – сказал Турчак.Политик отметил, что "Единая Россия" работаетнад новыми смысловыми направлениями и форматами взаимодействия с людьми, чтобыповестка партии всегда соответствовала их актуальным запросам. "Мы создаемлифты идей и новых кадров, работаем в сфере законодательного обеспеченияразвития страны", – отметил секретарь генсовета.Президент Владимир Путин, выступая сегодня, 2 марта навстрече с участниками медиафорума ОНФ, заявил, что "Единая Россия"сейчас имеет "контрольный пакет", но если не сможетдоказать свое лидерство, ситуация может поменяться."Сегодня та же "Единая России" онаимеет "контрольный пакет", если ситуация будет как-то меняться,и если "Единая Россия" не сможет доказать свое лидерство,будет по-другому. Это мы должны точно иметь в виду, и сама"Единая Россия" должна иметь в виду", – цитирует ПутинаРИА Новости.