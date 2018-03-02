Здание наркологического центра загорелось в Баку. Возгорание произошло в пятницу рано утром.

Здание наркологического центра загорелось в Баку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.Возгорание произошло в пятницу рано утром. "На место происшествия привлечены пожарные и спасатели МЧС. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара", — говорится в сообщении.Очевидцы рассказали, что пожар сильный. На месте работают более 10 пожарных расчетов, передает РИА Новости. Проникнуть в здание пожарным пока не удается. Ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.