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<a href="http://33live.ru/novosti/02-03-2018-v-fevralya-10-avtomobilnyx-marok-v-rossii-pomenyali-ceny.html" target="_blank">В февраля 10 автомобильных марок в России поменяли цены</a> - Эксперты провели традиционное исследование автомобильного рынка на предмет изменения цен автопроизводителями. И если в прошлом году переписывание прайсов в некотором смысле следовало позитивной динамике продаж в отрасли и некоторые модели дешевели, то в этом году цены продолжают расти. Хотя нашлись и исключения.