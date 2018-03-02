Пожар в здании республиканского Наркологического центра, который находится в Хатаинском районе города Баку, начался рано утром. На месте ЧП работают пожарные и спасатели МЧС.

Около 30 человек погибли при пожаре в наркологическом диспансере в Баку, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что пожар в здании республиканского Наркологического центра, который находится в Хатаинском районе города Баку, начался рано утром. На месте ЧП работают пожарные и спасатели МЧС.По словам очевидцев, пожарные не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра.Как сообщили в Минздраве, эвакуированы более 30 человек, есть пострадавшие, число погибших в результате пожара уточняется.При этом в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии сообщили, что предположительно, погибли примерно 30 человек. Ранее сообщалось о 20 погибших.