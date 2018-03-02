Анатолий Кузичев прокомментировал вынесенное Центризбиркомом (ЦИК) предупреждение за оценки и характеристики в отношении кандидата в президенты Ксении Собчак. Мужчина заявил, что знаменитость его спровоцировала.

АнатолийКузичев прокомментировал вынесенное Центризбиркомом (ЦИК) предупреждение за оценки ихарактеристики в отношении кандидата в президенты Ксении Собчак. Мужчина заявил,что знаменитость его спровоцировала.Телеведущий считает, что в сложившейся ситуации виновата личноКсения. "Здесь не вопрос согласия или несогласия, а вопрос, принимаю я этозамечание или нет. Конечно же, принимаю, конечно же, я со всей ответственностьюк этому замечанию Эллы Памфиловой отнесусь. Просто имею право напомнить вашимзрителям, и читателям, и всем прочим, что не я начал эту бессмысленнуюперепалку, не я предложил перейти на личности, а кандидат в президентыРоссийской Федерации Ксения Собчак", – оправдался Кузичев в эфире телеканала"Царьград".Ведущий уверен, что светская львицаперешла грани дозволенного. Он подчеркнул, что является гражданином "свободнойстраны России, где никому не позволено безнаказанно оскорблять другогогражданина свободной страны". При этом ведущий Первого канала признал, что перепалкабыла неуместной.Ранее Центризбирком поддержал жалобуодного из кандидатов в президенты – Ксении Собчак – и вынес устноепредупреждение Анатолию Кузичеву. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.Она заявила, что ведущий дебатов на Первом канале не должен был давать никакиххарактеристик Ксении Собчак и оценок, поскольку это недопустимо.Напомним, перепалка произошла 1 марта во время очередногораунда телевизионных дебатов на Первом канале. Собчак сказала,что Кузичев "ходит по студии с клоунским носом" и перебиваетучастников дебатов. "Нет, мне не нужен клоунский нос. Достаточно однойклоунессы, правда?" – не растерялся ведущий.