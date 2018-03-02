Производственный комплекс ВЭМЗ признан банкротом. Такое решение вынес областной арбитражный суд после рассмотрения иска о несостоятельности предприятия. Претензии к владимирскому электромоторному заводу предъявляли сразу несколько организаций.

02.03.2018Производственный комплекс ВЭМЗ признан банкротом. Такое решение вынес областной арбитражный суд после рассмотрения иска о несостоятельности предприятия. Претензии к владимирскому электромоторному заводу предъявляли сразу несколько организаций. Общая сумма задолженности предприятия более 65 миллионов рублей.Метки: производство, банкрот, предприятие, Владимир, ВЭМЗ, суд