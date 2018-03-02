Послание Владимира Путина Федеральному собранию задало ориентиры на десятилетие вперед. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал программную речь президента стратегическим документом.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию задало ориентиры на десятилетие вперед. СпикерГосдумы Вячеслав Володин назвал программную речь президента стратегическим документом.ВячеславВолодин принял участие в программе "Мнение" с Эвелиной Закамской наканале "Россия 24". Большое интервью записывалось спустя короткоевремя после того, как президент выступил с посланием Федеральному собранию.Спикер Госдумывысказал свое мнение о целях и задачах, которые поставил российский лидер. Пословам Володина, речь главы государства была стратегической, она задалаориентиры на десятилетие вперед. Владимир Путин озвучил цели и задачи,которые можно реализовать и за один год, и за три, и за пять. А есть, по мнениюВолодина, и такие цели, достижение которых выходит за пределы президентскогосрока.Много задач, которые можно реализовать не менее чем за10 лет, подчеркнул спикер Думы и отметил, что президент не просто озвучил свойвзгляд на проблемы и способы их решения, он представил свое обоснованноевидение, полностью подкрепленное цифрами и реальными сроками.В своем послании Владимир Путин подчеркнул, что многиезадачи надо решать здесь и сейчас, что, несомненно потребует концентрации сил.Председатель нижней палаты уверен, что если мы это не сделаем, нас не надобудет никому разрушать, мы превратимся в отсталую страну и сами разрушимся.Послание президента Федеральному собранию – это программа развития страны на 10-15 лет.Спикер Госдумыотметил, что президент в послании озвучил не только свое видение развитияроссийского государства и ее экономики, но и повышения благосостояния россиян.Володин заключил, чтобы реализовать послания необходимо сделать опор на знания,технологии и компетенции.Одна изпроблем, затронутых в послании – недостаточно высокий уровень жизни частироссиян. Сокращать бедность необходимо не только путем выделения социальныхпособий нуждающимся гражданам, но и созданием высокотехнологичных, эффективныхрабочих мест, считает Вячеслав Володин.По его словам, депутаты активно работают над этимвопросом. Он напомнил, что некоторое время назад Госдума приняла инициированныйглавой государства законопроект о повышении минимального размера оплаты труда(МРОТ) до прожиточного минимума с мая 2018 года. "Это решение коснетсяоколо четырех миллионов россиян", – сказал спикер.Володин отметил, что от уровня МРОТ зависит зарплатаво многих категориях, в том числе в бюджетной сфере. Ежегодный пересмотрразмера прожиточного минимума будет влиять и на минимальный уровеньоплаты труда, подчеркнул думский спикер.Средства на повышение МРОТ обязательно будутвыдаваться тем регионам, которые не могут самостоятельно решить этот вопрос.Вместе с тем спикерподчеркнул, что необходимо думать не только о социальных пособиях, но исоздавать высокотехнологичные рабочие места. "Чтобы и в промышленности этивопросы решались эффективно", – добавил председатель Госдумы.Государство, по его словам, должно помогать тем, ктоне может позволить себе работать в этих отраслях. Кроме того, уверенпредседатель нижней палаты, над решением этой задачи должны активно работатьрегионы и муниципалитеты. "От слаженной работы всех зависит эффективноерешение этой проблемы", – подчеркнул Володин.Он выразил уверенность, что за счет использованиявозможностей цифровой экономики, диверсификации предприятийоборонно-промышленного комплекса, а также создания большого количества рабочихмест в сфере предпринимательства, Россия может выйти на тот уровень роста внутреннеговалового продукта, который позволит реализовать крупные проекты в социальнойсфере и победить бедность.Вовремябеседы была затронута и сфераздравоохранения, которой президент в своем послании уделил пристальное внимание.Володин отметил, что президент поставил амбициозные задачи в этой области. Преждевсего, это касается повышения средней продолжительной жизни до "80+".К этой цифре, по мнению Володина, Россия придет через 10 лет и встанет в одинряд с Японией и Германией.продолжение этой темы разговор зашел о программе борьбы с онкологическимизаболеваниями. "У каждого из нас с вами есть знакомые и близкие, кто либоболел, либо ушел из жизни из-за неправильной диагностики, а также из-за того,что нет эффективных форм лечения", – сказал Володин и указал на роль президентскойинициативы.Программаборьбы с онкологическими заболеваниями сохранит большое количество жизней.Говоряо доступности здравоохранения, Володин раскритиковал необоснованно закрытые вотдаленных районах фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). В пример он привелСаратовскую область, от которой выдвигался на выборах в Думу. "Зарплатынужно было поднимать, но ФАПы не нужно было закрывать", – подытожилВолодин.Чтокасается развития инфраструктуры, в частности улучшения качества дорог, по егомнению, необходимо увеличить рост ВВП до 6 %. "В этом случае мы сможем всезадачи решить", – отметил политик.Затрагивая темуо месте и роли России в мире, спикер Госдумы сказал, что диалог между нашейстраной и другими государствами не прекращается, в том числе, и на площадкахмежпарламентского сотрудничества. Володин также отметил, что риторика наевропейских площадках постепенно меняется. Единственная страна, которая неучаствует в межпарламентском общении – это США, напомнил спикер.Володин указал на то, что Россия не по своей вине вотуже более двух лет не принимает участия в деятельности ПАСЕ – наша делегациябыла лишена права голоса в этой организации. "За это время треть судей вЕСПЧ была избрана без нас и это оставит под вопрос легитимность принимаемыхэтой организацией решений", – заявил глава Думы.Разговор о внешней политике коснулся и новых вооружений,которые были продемонстрированы во время речи президента. По мнению Володина,глава государства четко дал понять, что новое российское оружие должногарантировать мир на планете.Не мы приближаем ракеты к другим странам, а к намприближают, в том числе, и систему ПРО в Польше и Румынии.НАТО все ближе подходит к границам России, при этомтам утверждают, что думают о нашей безопасности. Все это не может не беспокоитьнас, мы должны делать все, чтобы сделать жизнь граждан безопасной, указалВолодин.Президент России Владимир Путин 1 марта выступил сочередным посланием Федеральному собранию. Впервые это произошло не вГеоргиевском зале Большого Кремлевского дворца, а в выставочном зале Манеж. Набольших экранах демонстрировалась инфографика и видео нового российскогооружия. Выступление главы государство более 40 раз прерывалось аплодисментами.Главагосударства говорил о развитии социальной сферы, экономики, инфраструктуры,создании новых образцов современного оружия и многом другом. В блоке,посвященном внутренней политике основными моментами были задачи по решениюсоциальных проблем – повышению зарплат и пенсий, их регулярной индексации вышетемпов инфляции.Будемстремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработнойплатой, которая была у человека перед выходом на пенсию.Президент подчеркнул, что вместе с повышением выплатпенсионерам необходимо улучшать качество их медицинского и социальногообслуживания. "Считаю, что будущее новое правительство должно будет подготовитьспециальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людейстаршего поколения", – сказал Путин.Не менее важное направление работы – рост численностинаселения. По словам президента, в ближайшие шесть лет на поддержкурождаемости, а также охрану материнства и детства будет выделена колоссальнаясумма – порядка 3,4 триллиона рублей.Кроме того, будут и дальше создаваться места в яслях:в ближайшие годы, подчеркнул глава государства, планируется создать 270тысяч мест. На эти цели в регионы будет направлено 50 миллиардов рублей.Говоря о рынке труда в современной России, Путинпризвал обновить неэффективную, на его взгляд, структуру занятости. Людям нужнахорошая работа, которая не только приносит достойную заработную плату, но ипозволяет реализовать себя, мотивирует на новые профессиональные успехи,подчеркнул Путин.Президент напомнил, что в 2000 году за чертой бедностинаходились 42 миллиона человек – почти треть населения страны. Сегодня с такойпроблемой сталкиваются 20 миллионов человек – уменьшение в два раза.Развитие экономики – еще одна важная составляющаявнутренней жизни стрны. В своем послании глава государства поставил переднесырьевым сектором задачу удвоить экспорт в течение ближайших шести лет,достигнув объема в 250 миллиардов долларов. Кроме того,производительность труда каждый год должна расти на уровне не ниже 5%. Этопозволит выйти на уровень крупнейших и ведущих мировых экономик, подчеркнулПутин.Современная экономика немыслима без внедренияинновационных разработок. По словам главы государства, наша страна должна статьодним из главных центров по обработке и хранению больших объемов данных.помощью современных технологий можно добиться значительныхрезультатов в образовании, медицине и других отраслях."Люди смогут создавать в цифровом пространственаучные, волонтерские команды, проектные группы, компании", – отметилПутин, добавив, что объединение людей и их идей на территории такой огромнойстраны, как Россия, позволит создать колоссальный прорывной ресурс.Глава государства призвал в самое ближайшее времясоздать законодательную базу для развития в стране цифровой экономики, в томчисле робототехники, искусственного интеллекта и других передовых технологий.Президент затронул и тему развития инфраструктуры.Так, в ближайшие шесть лет пропускная способность Байкало-Амурской иТранссибирской магистралей должна вырасти в полтора раза – до 180 миллионовтонн. За следующие шесть лет планируется удвоить расходы на развитие не толькожелезнодорожной, но и автомобильной сетей. На эти цели будет выделено 11триллионов рублей, сказал Путин.Нужно наращивать качество и объемы дорожногостроительства, обратился он к главамсубъектов Федерации и городов. "Дорожное полотно в регионах необходимообновить. Состояние дорог должно быть в постоянном центре вашего внимания",– сказал президент.Один изкрупнейших инфраструктурных проектов современной России – Крымский мост. Главагосударства напомнил, что первые автомобили из Краснодарского края наполуостров и обратно смогут проехать по мосту через несколько месяцев, ауже в следующем году он станет доступен для пассажиров железнодорожноготранспорта. "Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья",– выразил уверенность президент.Много внимания в своем послании Владимир Путин уделилсовременным образцам отечественного вооружения, которые призваны стать основойобеспечения безопасности России в ближайшие годы. Так, во время выступленияглавы государства были впервые продемонстрированы испытания новейшейстратегической ракеты "Сармат", ракета с малогабаритной ядернойустановкой, беспилотные подводные баллистические аппараты, способные нестиядерные заряды.Как писалиDni.Ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин после оглашения послания сообщил, что Владимир Путин личнокоординировал создание новых типов вооружения, продемонстрированных во времясвоего выступления.