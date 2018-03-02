Россия считает беспочвенными обвинения в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении посла нашей страны в США Анатолия Антонова. Ранее с обвинениями в адрес Москвы выступил Вашингтон. При этом никаких доказательств не представил.

Россия считает беспочвенными обвинения в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении посла нашей страны в США Анатолия Антонова. Ранее с обвинениями в адрес Москвы выступил Вашингтон. При этом никаких доказательств не представил. Госдеп США назвал заявление российского президента о новых вооружениях неожиданными.Брифинг в Госдепартаменте прошел в необычно нервозной обстановке. Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт была недовольна, что репортеры так много спрашивают о России и новейших российских вооружениях. С трудно скрываемым раздражением ответила и на вопрос нашей съемочной группы."Мы с большим интересом смотрели выступление Путина", — заявила Науэрт, после чего обвинила Россию в нарушении соглашений. На просьбу уточнить каких именно, она ответила, что речь все о том же договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности. В нарушении РСМД Москва в свою очередь обвиняет Вашингтон.Особо впечатлительным не смотреть: в одном из роликов, показанных в обращении Владимира Путина, фигурировал кусок суши. По словам Науэрт, американские чиновники узнали в нем очертания Флориды, и это зрелище им совсем не понравилось.Журналист телеканала "Россия 1" Александр Христенко задал вопрос, однако Науэрт его перебила.А.Христенко: "Планируют ли США…"Х.Науэрт (перебивает): "Простите, вы откуда, как ваше имя?"А.Христенко: "Александр Христенко, российское телевидение. Планируют ли США продолжать переговоры с Россией по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия с учетом после того, что было объявлено в Москве"?Х.Науэрт: "Хотите спросить, прекратим ли мы обсуждения"?А.Христенко: "Как-то ваше отношение поменяется"?Х.Науэрт: "Конечно, это беспокоит, когда ты видишь, как ваше правительство, ваша страна показывает видео, на котором Россия атакует США. Не думаю, что это очень конструктивно или ответственно. На этом ограничусь, ок"?Другой журналистке она также не дала вставить реплику. "Вы тоже с российского телевидения? Ага, ну этим все сказано. Идем дальше", — заявила Науэрт.Тут за свободу слова неожиданно вступилась корреспондентка CNN. "Извините, что это все значит? Они не официальные лица российского правительства, они просто задают вопрос о России", — сказала она.Х.Науэрт: "Да вы что, правда? Окей".Впрочем, после этого самой журналистке уже не дали задать вопрос. Хезер Науэрт закончила брифинг, корреспондентка CNN в ярости побежала ее догонять.