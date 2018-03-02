Сделанная в России молочная продукция из фальсифицированного белорусского сырья с растительными жирами будет изыматься. Это предупреждение Россельхознадзора. Предупреждение связано с выявлением очередных грубых нарушений при поставках молочного сырья из Белоруссии.

Сделанная в России молочная продукция из фальсифицированного белорусского сырья с растительными жирами будет изыматься. Это предупреждение Россельхознадзора. Предупреждение связано с выявлением очередных грубых нарушений при поставках молочного сырья из Белоруссии.28 февраля обнаружена фальсификация растительными жирами цельного сгущенного молока Глубокского молочно-консервного комбината и Солигорского филиала Слуцкого сыродельного комбината, сообщает "Интерфакс".Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль продукции этих предприятий с 1 марта, а также продукции Оршанского молочного комбината (производственный цех "Сенненский") и Пинского кооппрома (Пинское райпо). В их продукции также выявлены нарушения.А президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает не оставить без ответа российский запрет на ввоз белорусского молока.С 6 марта из-за постоянных нарушений ветеринарно-санитарных требований Россельхознадзор планирует запретить ввоз в Россию белорусского молока, сливок и сыворотки, поступающих наливом, а также сухого, концентрированного, консервированного и сгущенного молока и сливок, наливной молочной сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка."Мы просто терпеть это не будем. Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко", — заявил Лукашенко.По его мнению, на российском рынке появились излишки, поэтому Москва придерживает белорусскую продукцию, пока реализуют ввезенное молоко по высоким ценам."Поэтому им не нравится дешевое молоко", — объяснил в Минске на встрече с заместителем премьер-министра Михаилом Русым Александр Лукашенко.Минск готов отдать Москве белорусское молоко по той цене, которую считает нужной, пояснил Лукашенко. А в России пусть россиянам увеличивают цену, если русские люди, москвичи или питерцы объелись новозеландским молоком, предложил президент Белоруссии.