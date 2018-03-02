Шквал угроз и обвинений обрушился на молодую пару со стороны водителя Range Rover, который едва не переехал их на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Гнев у мужчины, предъявившего удостоверение сотрудника Центрального района города, вызвал удар кулаком, который молодой человек нанес по кроссоверу.

Шквал угроз и обвинений обрушился на молодую пару со стороны водителя Range Rover, который едва не переехал их на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Гнев у мужчины, предъявившего удостоверение сотрудника Центрального района города, вызвал удар кулаком, который молодой человек нанес по кроссоверу."Оружие, запрещенные, колюще-режущие есть? Что ты мне улыбаешься тут, рожу корчишь? Дай я ему рожу набью! Я тебе башку оторву, тварюга! Ты у меня сядешь на десятку, понял?! Мне плевать на эту работу, я тебя сгною! Мне хватит одного дня тебя сгноить", — не на шутку разошелся мужчина, то и дело просивший сына вызвать полицию.Последний неплохо подыгрывал отцу, делая вид, что вызывает автоинспекторов и гасит гнев родителя, но стоило автору ролика самому набрать номер ГИБДД, как "прокурора" и след простыл — он попросту уехал с места ДТП. Впрочем, напоследок мужчина успел зарекомендовать себя мастером физиогномики, сходу определив, что его противник приезжий с Украины и легко может подорвать автомобиль."От полиции реакции не последовало", — признал расстроенный молодой человек, которому пришлось выслушать массу оскорблений от владельца автомобиля с номером "О272НХ 47".