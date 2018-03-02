Российский предприниматель, фигурант дела о так называемом вмешательстве
России в американские выборы Евгений Пригожин зарегистрировал компанию, которая
входит в список Мюллера. Организация никогда не существовала, но
при этом упомянута в американском расследовании.
Российский предприниматель, фигурант дела о так называемом вмешательстве
России в американские выборы Евгений Пригожин зарегистрировал компанию, которая
входит в "список Мюллера". Организация никогда не существовала, но
при этом упомянута в американском расследовании.
В соответствии с информацией, представленной в базе данных
СПАРК, в Едином госреестре юридических лиц организация была зарегистрирована 27 февраля как ООО "Конкорд Кейтеринг". Главой
компании и ее единственным владельцем обозначен Пригожин.
"США так будет проще бороться с теми воздушными шариками,
которые они сами себе придумали", – приводит слова бизнесмена.
В феврале 2018 года Минюст США обнародовал обвинительное
заключение против 13 россиян. В их числе был и Пригожин.
Комиссия, которой
руководит специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, обвинила их в
якобы причастности к деятельности так называемой фабрики троллей. Американцы
считают, что она будто бы влияла на политическую обстановку в США в разгар
президентской кампании в 2016 году. Естественно, что никаких доказательств своих обвинений в Вашингтоне представить до сих пор не удосужились.
Список комиссии включает девять фирм из России. В их числе
Агентство интернет-исследований, Concord Catering и Concord Management and
Consulting LLC.
Наименование Concord Management and Consulting LLC – это
перевод названия юридического лица "Конкорд менеджмент и консалтинг".
Единственным его владельцем является Евгенией Пригожин, отмечает РБК. Компания
занимается организацией питания на официальных приемах.
На своем организация называется Concord Catering. Однако до 27 февраля на территории
России юридического лица с именем "Concord Catering" зарегистрировано не было.
Комментируя ситуацию, Евгений Пригожин отметил, что "с
радостью готов оказать помощь американцам, если они хотят что-то найти". Именно
по этой причине, подчеркнул предприниматель, он зарегистрировал "Concord
Catering" – ранее не существовавшее лицо.
Пригожин подчеркнул, что дал указание зарегистрировать его для того, чтобы показать всю абсурдность ситуации, всю безосновательность обвинений, которые выдвинуты комиссией Мюллера. "Получается смешная ситуация: обвинения предъявлены к компании, которая появилась после выхода самого обвинения", – сказал предприниматель.