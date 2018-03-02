Российский предприниматель, фигурант дела о так называемом вмешательстве России в американские выборы Евгений Пригожин зарегистрировал компанию, которая входит в список Мюллера. Организация никогда не существовала, но при этом упомянута в американском расследовании.

Российский предприниматель, фигурант дела о так называемом вмешательствеРоссии в американские выборы Евгений Пригожин зарегистрировал компанию, котораявходит в "список Мюллера". Организация никогда не существовала, нопри этом упомянута в американском расследовании.В соответствии с информацией, представленной в базе данныхСПАРК, в Едином госреестре юридических лиц организация была зарегистрирована 27 февраля как ООО "Конкорд Кейтеринг". Главойкомпании и ее единственным владельцем обозначен Пригожин."США так будет проще бороться с теми воздушными шариками,которые они сами себе придумали", – приводит слова бизнесмена.В феврале 2018 года Минюст США обнародовал обвинительноезаключение против 13 россиян. В их числе был и Пригожин.Комиссия, которойруководит специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, обвинила их вякобы причастности к деятельности так называемой фабрики троллей. Американцысчитают, что она будто бы влияла на политическую обстановку в США в разгарпрезидентской кампании в 2016 году. Естественно, что никаких доказательств своих обвинений в Вашингтоне представить до сих пор не удосужились.Список комиссии включает девять фирм из России. В их числеАгентство интернет-исследований, Concord Catering и Concord Management andConsulting LLC.Наименование Concord Management and Consulting LLC – этоперевод названия юридического лица "Конкорд менеджмент и консалтинг".Единственным его владельцем является Евгенией Пригожин, отмечает РБК. Компаниязанимается организацией питания на официальных приемах.На своем организация называется Concord Catering. Однако до 27 февраля на территорииРоссии юридического лица с именем "Concord Catering" зарегистрировано не было.Комментируя ситуацию, Евгений Пригожин отметил, что "срадостью готов оказать помощь американцам, если они хотят что-то найти". Именнопо этой причине, подчеркнул предприниматель, он зарегистрировал "ConcordCatering" – ранее не существовавшее лицо.Пригожин подчеркнул, что дал указание зарегистрировать его для того, чтобы показать всю абсурдность ситуации, всю безосновательность обвинений, которые выдвинуты комиссией Мюллера. "Получается смешная ситуация: обвинения предъявлены к компании, которая появилась после выхода самого обвинения", – сказал предприниматель.