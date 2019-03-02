Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин вышел на первое место в голевом рейтинге Лиги. Его гол в ворота Нью-Йорк Айлендерс стал 45-м в сезоне и таких сезонов у россиянина теперь 10. Это больше всех в истории.

Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на первое место в голевом рейтинге Лиги. Его гол в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" стал 45-м в сезоне и таких сезонов у россиянина теперь 10. Это больше всех в истории.До Овечкина по 45 и более шайб в девяти регулярных сезонах забрасывали только легендарные Уйэн Гретцки и Майк Босси, по 8 раз этой гроссмейстерской отметки добивались не менее знаменитые Марио Лемье и Марсель Дионн.Most 45-goal seasons in NHL history#ALLCAPS Alex Ovechkin 10Wayne Gretzky 9Mike Bossy 9Marcel Dionne 8Mario Lemieux 8— Sportsnet Stats (@SNstats) 2 марта 2019 г.Теперь Александр Великий обошел их всех. Российский лидер "капиталистов" продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата, имея значительный – в 5 шайб, — отрыв от ближайшего преследователя Патрика Кэйна из "Чикаго Блэк Хоукс".