В ходе передачи Белая студия на телеканале Культура знаменитый актер Алексей Серебряков рассказал Дарье Златопольской о том, какой жизненный путь выбрал и кем себя считает.

В ходе передачи "Белая студия" на телеканале "Культура" знаменитый актер Алексей Серебряков рассказал Дарье Златопольской о том, какой жизненный путь выбрал и кем себя считает.На вопрос о провокационных и якобы антироссийских высказываниях, которые ему приписывают, и "русской пустоте" артист ответил: "Душа болит — почему мы такие?! Ну почему мы такие?! Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки".Кроме того, Серебряков процитировал героя Сергея Маковецкого из "Патриотической комедии" Владимира Хотиненко: "Тут все очень просто: родился, вздохнул, и ты — русский".Актер признался, что иногда злится на себя, страдает, временами раздражается на то, что его окружает, и констатирует: это – нелепость, над разгадкой которой бьются и писатели, и художники разного калибра. Это, считает Серебряков, есть и в его детях."Балабанов пытался в "Грузе 200", чем и ценна эта картина, почему я покажу ее детям, эту картину — и внукам покажу. Потому, что они должны понимать, что и это в них тоже есть!" – добавил гость программы.По мнению Алексея Валерьевича, легко жить в грязи, но есть и другой путь – заняться собой. Его он и избрал.Полную версию беседы Алексея Серебрякова и Дарьи Златопольской смотрите 3 марта в 21:15 на телеканале "Культура".