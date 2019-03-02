Для евроатлантической интеграции Киев должен урегулировать языковой вопрос с Будапештом, заявил командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес на первой международной конференции Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров в Одессе.

Для евроатлантической интеграции Киев должен урегулировать языковой вопрос с Будапештом, заявил командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес на первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.Ходжес подчеркнул, что не знает всех деталей, но пока вопрос образовательного законодательства не будет решен, Венгрия будет блокировать Комиссию Украина-НАТО.Украинский президент Петр Порошенко в феврале подписал изменения в Конституцию, которой закрепил евроидентичность украинского народа и свой статус, обязывающий держать курс на евроинтеграцию.Однако с 2017 года, когда на Украине был подписан закон, обязывающий проводить обучение на государственном языке, между Киевом и Будапештом обострились отношения. Венгерская община возмутилась и решением Конституционного суда, отменяющим региональный статус венгерского языка.Будапешт пообещал блокировать сближение Украины с Евросоюзом, передает ТАСС.