Захват боевиков Исламского государства (запрещена в России) осуществили арабско-курдские отряды в Сирии.

Захват боевиков Исламского государства (запрещена в России) осуществили арабско-курдские отряды в Сирии, сообщил сопредседатель миссии "Сирийского демократического совета" в США Бассам Исхак. Он утверждает, что число боевиков, захваченных в плен, постоянно растет.Более 800 террористов попали в плен в ходе сражения за деревню Багуз на юго-востоке Сирии, которую до последнего времени удерживали боевики. Сейчас основной акцент делается на сохранение жизни заложников, которых удерживают игиловцы.Багуз уточнил, что часть задержанных боевиков были переданы России, утверждают РИА Новости.Определить языкundefinedundefinedЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть