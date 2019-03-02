В эти минуты в Красноярске открывается ХХIХ Всемирная Зимняя Универсиада. Первые в истории России зимние Студенческие игры под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU) пройдут со 2 по 12 марта. В церемонии открытия примет участие президент РФ Владимир Путин.

В эти минуты в Красноярске открывается ХХIХ Всемирная Зимняя Универсиада. Первые в истории России зимние Студенческие игры под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU) пройдут со 2 по 12 марта. В церемонии открытия примет участие президент РФ Владимир Путин. Прямую трансляцию ведет сайт 33Live.Ruру.Трехчасовое шоу, которое готовили больше двух лет, проходит в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена Красноярск". Режиссер-постановщик — Илья Авербух.В соревнованиях примут участие более 3 тысяч спортсменов из 50 стран мира. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.