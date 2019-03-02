60 человек остались без крова после крупного пожара в высокогорном дагестанском селе. Огонь там вспыхнул накануне вечером и быстро распространился, дотла выгорели 30 домов и построек. В село уже поступила первая гуманитарная помощь от Главного управления МЧС России по Дагестану. Также сбор помощи организовали жители Каспийска. Все полагающиеся людям выплаты буду произведены до конца марта.

60 человек остались без крова после крупного пожара в высокогорном дагестанском селе. Огонь там вспыхнул накануне вечером и быстро распространился, дотла выгорели 30 домов и построек. В село уже поступила первая гуманитарная помощь от Главного управления МЧС России по Дагестану. Также сбор помощи организовали жители Каспийска. Все полагающиеся людям выплаты буду произведены до конца марта.Найти что-либо под обломками уже невозможно — документы и личные вещи сгорели вместе с родовыми домами. Здесь говорят, что сгорели не просто здания — сгорела история семей.Классическая горская архитектура террасного типа, когда крыша одного дома является двором вышестоящего, — это колоритно, но в таких ситуациях крайне усугубляет положение.Именно поэтому расчеты не могли подступиться к очагу. Пожарные рукава пришлось тянуть почти на 200 метров, а добровольцы прибывали на помощь со всей округи.Начальник ГУ МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов сообщил, что удалось отстоять много домов благодаря совместной работе пожарных и местных жителей. И все же порядка 60 человек сейчас вынуждены думать о том, где жить дальше.Для оказания помощи как материальной, так и психологической создана комиссия. Ситуацию уже взял под свой контроль глава республики Владимир Васильев, прибывший на место происшествия.