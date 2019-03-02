Звезда сериала Сваты опубликовал видеообращение в Instagram.
Тем самым Федор Добронравов ответил на слухи о проблемах со здоровьем, которые,
как говорят, мешают ему полноценно трудиться.
Звезда сериала "Сваты" опубликовал видеообращение в Instagram.
Тем самым Федор Добронравов ответил на слухи о проблемах со здоровьем, которые,
как говорят, мешают ему полноценно трудиться.
В личном микроблоге Добронравов предстал перед поклонниками
в отличном расположении духа и добром здравии. Артист заявил, что собирается
запустить любопытную акцию.
Федор планирует информировать фанатов о своих передвижениях
по стране. Цель этой инициативы – показать количество спектаклей, в которых он играет.
"Сейчас я в пижаме, но не в больнице. Только что отыграли
спектакль под названием "Где мы?" Театра сатиры. Здесь же будем играть
спектакль "Спасатель", – заявил актер. После Добронравов повернул камеру в
сторону и показал, что действительно находится в
гримерной в окружении коллег.
Добавим, что около года назад Федор Добронравов перенес
инсульт. Артист некоторое время восстанавливал здоровье, а сразу после выздоровления
вернулся работать в театр. Меж тем, недавно в Сети появились слухи о госпитализации
звезды "Сватов", якобы актера снова разбил инсульт и он в плохом состоянии. К
счастью, эти домыслы оказались ложными.