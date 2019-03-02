Звезда сериала Сваты опубликовал видеообращение в Instagram. Тем самым Федор Добронравов ответил на слухи о проблемах со здоровьем, которые, как говорят, мешают ему полноценно трудиться.

Звезда сериала "Сваты" опубликовал видеообращение в Instagram.Тем самым Федор Добронравов ответил на слухи о проблемах со здоровьем, которые,как говорят, мешают ему полноценно трудиться.В личном микроблоге Добронравов предстал перед поклонникамив отличном расположении духа и добром здравии. Артист заявил, что собираетсязапустить любопытную акцию.Федор планирует информировать фанатов о своих передвиженияхпо стране. Цель этой инициативы – показать количество спектаклей, в которых он играет."Сейчас я в пижаме, но не в больнице. Только что отыгралиспектакль под названием "Где мы?" Театра сатиры. Здесь же будем игратьспектакль "Спасатель", – заявил актер. После Добронравов повернул камеру всторону и показал, что действительно находится вгримерной в окружении коллег.Добавим, что около года назад Федор Добронравов перенесинсульт. Артист некоторое время восстанавливал здоровье, а сразу после выздоровлениявернулся работать в театр. Меж тем, недавно в Сети появились слухи о госпитализациизвезды "Сватов", якобы актера снова разбил инсульт и он в плохом состоянии. Ксчастью, эти домыслы оказались ложными.