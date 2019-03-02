В Твери арестован начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВКО) - 64-летний генерал-майор в отставке Сергей Ягольников. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

В Твери арестован начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВКО) — 64-летний генерал-майор в отставке Сергей Ягольников. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, пишет "Коммерсант".По данным военных следователей, генерал Ягольников придумал схему хищений, с помощью которой ее организаторам за полгода удалось похитить более 14 миллионов рублей. Поступающие в институт по линии Минобороны государственные заказы передавались на субподряды научно-техническому творческому коллективу ученых, с которым после выполнения заданий расплачивались финансисты ЦНИИ.На самом же деле, как рассказал газете близкий к следствию источник, все военно-технические изыскания, как и раньше, проводились силами штатных сотрудников ЦНИИ, работавших за свои зарплаты. На субподрядчика просто списывались деньги. Руководил научно-исследовательским коллективом из более чем сотни "мертвых душ" в свободное от основной работы время штатный финансист ЦНИИ и старый приятель Сергея Ягольникова.Примечательно, что изначально работающей при ЦНИИ ВКО частной научно-исследовательской фирмой, выполнявшей, согласно бухгалтерской отчетности, значительную часть институтских заказов, заинтересовались сотрудники военной контрразведки. Все разработки ЦНИИ строго засекречены, и чекисты решили проверить, как соблюдается режим конфиденциальности в офисах аффилированных с военными конструкторами частных проектировщиков.По результатам проверки было установлено, что никаких утечек не было и быть не могло: к военно-научным изысканиям ЦНИИ фирма не привлекалась, ее сотрудники лишь получали зарплату, имитируя при этом обширную научно-практическую деятельность. Вопросы к коммерсантам по линии госбезопасности были сняты, но к проверке финансовой составляющей данного военно-коммерческого партнерства подключилось военное следствие.В конце февраля Сергей Ягольников и его коллега-финансист, имя которого пока не называется, были задержаны в рабочих кабинетах. Для этого следователям и контрразведчикам и пришлось выезжать в Тверь, где расположен головной офис ЦНИИ ВКО.По ходатайству следствия 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала Ягольникова на два месяца, на днях ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Его начальник ЦНИИ не признал, обжаловав также и свой арест.В ближайшее время будут проверяться все контракты, заключенные ЦНИИ ВКО под руководством Ягольникова. По результатам проверок, скорее всего, будет скорректирован размер нанесенного ущерба и расширен состав обвиняемых по делу.