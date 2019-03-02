Очередной матч чемпионата России по футболу в премьер-лиге завершился на грозненской Ахмат-Арене. Здесь игралась перенесенная из Тулы из-за неготовности газона встреча Арсенала с московским ЦСКА. Канониры выиграли со счетом 2:0.

Очередной матч чемпионата России по футболу в премьер-лиге завершился на грозненской "Ахмат-Арене". Здесь игралась перенесенная из Тулы из-за неготовности газона встреча "Арсенала" с московским ЦСКА. "Канониры" выиграли со счетом 2:0.Первый тайм прошел в затяжной разведке и, если говорить формально, чуть лучше выглядели гости. Казалось, что немногочисленные зрители были вправе ожидать успеха именно от команды Виктора Гончаренко, но во второй половине игры быстрый гол удался на 48-й минуте "пушкарю" Луке Джорджевичу.После этого характер матча несколько изменился. С одной стороны, армейцы старались отыграться, но с другой – "Арсенал" очень умело выстроил оборону и играя строго "по счету" сумел не только сохранить свои ворота в неприкосновенности, но и забить на исходе встречи второй гол: тот же Джорджевич на 88-й минуте вывел на ударную позицию Эванса Кангву.ЦСКА остался при своих 30 очках на 3-м месте в таблице, но теперь армейцев могут обойти земляки из "Спартака" и "Локомотива" (у них по 28 очков), если выиграют свои встречи 18-го тура. "Арсенал" набрал 23 турнирных балла и поднялся на 9-е место.