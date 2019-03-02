Жорес Алферов был
основоположником и признанным лидером новых, перспективных направлений
в физике, опередивших свое время. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил
соболезнования в связи с уходом из жизни великого ученого.
Жорес Алферов был
основоположником и признанным лидером новых, перспективных направлений
в физике, опередивших свое время. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил
соболезнования в связи с уходом из жизни великого ученого.
Имя Жореса
Алферова известно всему миру, Нобелевский лауреат снискал признание
не только в России, отметил Володин.
"Он внес значительный вклад
в сохранение и развитие научного потенциала нашей страны. Своей
целеустремленностью и принципиальностью Жорес Иванович заслужил уважение
и признание людей", – сказал спикер Думы.
Глубокие
соболезнования родным и близким Жореса Алферова принес ранее президент Владимир Путин. Глава государства отметил
огромный вклад великого российского ученого в развитие российской
и мировой науки, напомнил о твердой гражданской позиции ученого.
Член думского комитета
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, лауреат
Нобелевской премии, академик Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта, ему было 88
лет. Он пришел в науку в 1953 году, в 1961 году защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1970 году стал доктором
физико-математических наук.
Из под пера
Алферова вышли более 500 научных работ, он был автором свыше 50 изобретений. В самом
начале 90-х годов Алферов занимал пост вице-президента Академии наук СССР, а с 1991 года был
вице-президентом Российской Академии наук. В 2000 году Жоресу Алферову
вручена Нобелевская премия: высокой награды он удостоен за разработки
в полупроводниковой технике.
Научные
открытия Алферова обогнали время и стали основой для создания многих устройств,
которыми пользуется современный человек. В частности, без изобретений ученого мир
бы не знал светодиодов и оптоволоконных сетей.