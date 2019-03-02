Жорес Алферов был основоположником и признанным лидером новых, перспективных направлений в физике, опередивших свое время. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни великого ученого.

Жорес Алферов былосновоположником и признанным лидером новых, перспективных направленийв физике, опередивших свое время. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразилсоболезнования в связи с уходом из жизни великого ученого.Имя ЖоресаАлферова известно всему миру, Нобелевский лауреат снискал признаниене только в России, отметил Володин."Он внес значительный вкладв сохранение и развитие научного потенциала нашей страны. Своейцелеустремленностью и принципиальностью Жорес Иванович заслужил уважениеи признание людей", – сказал спикер Думы.Глубокиесоболезнования родным и близким Жореса Алферова принес ранее президент Владимир Путин. Глава государства отметилогромный вклад великого российского ученого в развитие российскойи мировой науки, напомнил о твердой гражданской позиции ученого.Член думского комитетапо делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, лауреатНобелевской премии, академик Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта, ему было 88лет. Он пришел в науку в 1953 году, в 1961 году защитилкандидатскую диссертацию, а в 1970 году стал докторомфизико-математических наук.Из под пераАлферова вышли более 500 научных работ, он был автором свыше 50 изобретений. В самомначале 90-х годов Алферов занимал пост вице-президента Академии наук СССР, а с 1991 года былвице-президентом Российской Академии наук. В 2000 году Жоресу Алферовувручена Нобелевская премия: высокой награды он удостоен за разработкив полупроводниковой технике.Научныеоткрытия Алферова обогнали время и стали основой для создания многих устройств,которыми пользуется современный человек. В частности, без изобретений ученого мирбы не знал светодиодов и оптоволоконных сетей.