Пакистанские военные обстреляли жилой район на спорной территории Кашмира, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию Индии. Погибли три человека. В то же время Исламабад заявляет: Индия также открыла огонь по жилым кварталам Пакистана. Жертвой стал один человек, еще трое пострадали.

Пакистанские военные обстреляли жилой район на спорной территории Кашмира, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию Индии. Погибли три человека.В то же время Исламабад заявляет: Индия также открыла огонь по жилым кварталам Пакистана. Жертвой стал один человек, еще трое пострадали.Напряженность между странами возросла после того, как 14 февраля боевик подорвал себя у полицейской колонны в Кашмире. Погибли 45 человек. Власти Индии обвиняют Пакистан в пособничестве терроризму. Исламабад эти обвинения отвергает, передает телеканал "Россия 24".Пакистан вернул Индии пилота индийских ВВС, который попал в плен после воздушного боя. За его судьбой два дня следили обе страны, а на родине он еще до возвращения стал национальным героем.