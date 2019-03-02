Из-за президента Петра Порошенко страны НАТО отказались продавать старое советское оружие Киеву по сниженной цене, заявил депутат Верховной рады, основатель украинского батальона Азов Андрей Билецкий. Это произошло после того, как стало известно об участии Порошенко в коррупционных схемах.

Из-за президента Петра Порошенко страны НАТО отказались продавать старое советское оружие Киеву по сниженной цене, заявил депутат Верховной рады, основатель украинского батальона "Азов" Андрей Билецкий. Это произошло после того, как стало известно об участии Порошенко в коррупционных схемах.Однако у стран Варшавского договора – множество дешевого советского "барахла", не подходящего под стандарты НАТО. Но из-за коррупции были взвинчены цены до фантастических.И это послужило причиной скандала вокруг контрабандных комплектующих в России. По словам Билецкого, это откровенно опасно, потому что можно нарваться на диверсию.Ранее в украинских СМИ было опубликовано расследование, в котором журналисты раскрыли схему хищений в украинском оборонном комплексе. В скандале оказались замешаны приближенные к Порошенко чиновники: сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза. Они закупали контрабанду в России и продавали украинским предприятиям запчасти для вооружения с 300%-ной наценкой.Так от "Укроборонпрома" было получено более девяти миллионов долларов, передает РИА Новости.