Еврокомиссия выступила против планов Польши вырыть канал через Балтийскую косу, способный пропустить морские суда.

Еврокомиссия выступила против планов Польши вырыть канал через Балтийскую косу, способный пропустить морские суда. Как заявил источник агентства Рейтер в ЕС, ЕС не видит "необходимости в этом проекте".Впрочем, Польша надеется переубедить европейских чиновников, предоставив им дополнительную техническую информацию. В ЕС уточнили, что во время дискуссии никакие работы не должны начаться.Ранее Россия высказала опасения, что строительство канала нанесет существенный ущерб экологии Балтийского моря.Польша несколько лет вынашивает план соединить судоходным каналом Калининградский залив и Гданьскую бухту. Это позволит сделать порт Эльблонг доступным для морских судов.