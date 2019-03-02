До выборов президента Украины остается ровно четыре недели.
Все кандидаты определились, предвыборная гонка в самом разгаре. И, судя по
опросу, который редакция Дни.ру запустила на своей
странице ВКонтакте, лидирует комик Владимир Зеленский. Он же стал фаворитом и
на Украине: рейтинг популярности артиста бьет все рекорды.
До выборов президента Украины остается ровно четыре недели.
Все кандидаты определились, предвыборная гонка в самом разгаре. И, судя по
опросу, который редакция "Дни.ру" запустила на своей
странице ВКонтакте, лидирует комик Владимир Зеленский. Он же стал фаворитом и
на Украине: рейтинг популярности артиста бьет все рекорды.
КТО ЕСТЬ КТО
Нынешние выборы президента Украины принесли немало
сюрпризов. Во-первых, побит рекорд по числу кандидатов на высший пост в стране:
их набралось аж 44 человека. Большинство из них, конечно, люди случайные и в
России вообще никому не известные. К примеру, некто Юрий Владимирович Тимошенко
выдвинулся только для того, чтобы ввести в заблуждение избирателя и попытаться
оттянуть голоса у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
Во-вторых, в выборах президента Украины решил принять
участие артист, комик, бывший кавээнщик Владимир Зеленский. В мировой истории
примеров, когда люди творческих профессий идут во власть немало: в США стал
президентом Рональд Рейган, у нас был губернатором юморист Михаил Евдокимов.
Зеленского на Украине любят – он участвует в юмористических
шоу, снимается в топовых комедиях и смешит публику в концертных залах. При финансовой
поддержке олигарха Игоря Коломойского комик двинулся в политику и замахнулся
сразу на высший пост в стране.
Удивительно, но за короткое время Зеленский не только вошел
в топ-5 кандидатов в президенты, но и смог оттеснить таких политических монстров,
как Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Сегодня он уверенно лидирует во всех
соцопросах, занимая первое место. В Dni.Ru Владимир Зеленский тоже вырвался в лидеры.
НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ
В середине января мы запустили свое голосование в соцсети
ВКонтакте. От греха подальше редакция решила не включать в список кандидатов действующего президента Украины Петра
Порошенко. Надеемся, что он все-таки не сможет пройти на второй срок.
За полтора месяца в голосовании приняли участие почти 17
тысяч человек. Подавляющее число пользователей (61%) отдали свои голоса за
Владимира Зеленского. На втором месте с 25% – лидер "Батькивщины" Юлия
Тимошенко. Оппозиционер и Герой Украины Юрий Бойко, которого часто называют пророссийским
кандидатом, смог заручиться поддержкой 5% пользователей. Скандалист Олег Ляшко
из Радикальной партии и лидер "Гражданской
позиции" Анатолий Гриценко не вышли из статистической погрешности: у них около
2% голосов.
Около 5% пользователей ВКонтакте предложили своих
кандидатов. В комментариях фигурировали фамилии: Путин, Медведев, Сталин… Много
споров и оценок вызвала фигура Евгения Мураева – лидера партии "Наши". Его многие
комментаторы считают близким к России, самым адекватным и порядочным кандидатом
на выборах президента Украины. Проблема в том, что в Незалежной за него готовы
проголосовать не более 1,2% избирателей.
В целом же комментаторы сходятся во мнении, что время Пера Порошенко
закончилось и его надо гнать из власти поганой метлой. "Порошенко – фашист!
Интересует, где и на чьей стороне воевали его деды, или они были в лесах с
бандеровцами, которых он сегодня так яростно поддерживает?", – задает вопрос
Карпо Петрусенко.
А Владимир Еремин констатирует: "После Порошенко не осталось
страны. Обозленный нищий народ, потерявший мужиков на Донбассе. Долги страны на
300 лет вперед. Потеря территорий. И так до бесконечности". Правда, нашли и те,
кто считает Порошенко лучшим кандидатом для России. Иван Прискин пишет, что
никто не сделал больше для уничтожения Украины, как Порошенко.
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ
Итоги нашего опроса и социологические исследования в
Незалежной свидетельствуют о том, что тройка
лидеров на выборах президента Украины до 31 марта уже не изменится: слишком
велик отрыв всех остальных кандидатов от Зеленского, Порошенко и Тимошенко.
Комик-артист вырвался вперед так, что его уже не догонят действующий президент
и оранжевая принцесса: по данным разных соцопросов у него от 25% до 32%
поддержки электората.
Юлия Тимошенко и Петр Порошенко делят второе и третье место.
По чьим-то подсчетам, Тимошенко обгоняет президента на 1-2%, по другим данным –
Порошенко примерно на столько же вырывается вперед.
Из всего этого можно сделать вывод о неизбежности второго
тура на . И тут возникает коллизия. Если во втором
туре мериться силами будут действующий президент и артист, то победа, скорее
всего, будет за Зеленским. Все-таки большинство украинцев устали от войны, коррупции
и нищеты.
Такая же ситуация может возникнуть в случае выхода во второй
тур Тимошенко и Зеленского. Народ выберет комика в качестве меньшего зла. А
вот, что будет при сражении оранжевой принцессы и действующего президента –
даже опытные политологи не могут дать однозначного ответа. Оба этих политика
запятнали себя коррупционными скандалами, оба – прожженные лгуны, уже
побывавшие во власти.
Кто станет главой государства в этом случае – не совсем
понятно. Но мы узнаем это совсем скоро: 31 марта пройдут . В случае, если победитель не будет выявлен в первом туре, второй
пройдет в конце апреля.