До выборов президента Украины остается ровно четыре недели. Все кандидаты определились, предвыборная гонка в самом разгаре. И, судя по опросу, который редакция Дни.ру запустила на своей странице ВКонтакте, лидирует комик Владимир Зеленский. Он же стал фаворитом и на Украине: рейтинг популярности артиста бьет все рекорды.

До выборов президента Украины остается ровно четыре недели.Все кандидаты определились, предвыборная гонка в самом разгаре. И, судя поопросу, который редакция "Дни.ру" запустила на своейстранице ВКонтакте, лидирует комик Владимир Зеленский. Он же стал фаворитом ина Украине: рейтинг популярности артиста бьет все рекорды.КТО ЕСТЬ КТОНынешние выборы президента Украины принесли немалосюрпризов. Во-первых, побит рекорд по числу кандидатов на высший пост в стране:их набралось аж 44 человека. Большинство из них, конечно, люди случайные и вРоссии вообще никому не известные. К примеру, некто Юрий Владимирович Тимошенковыдвинулся только для того, чтобы ввести в заблуждение избирателя и попытатьсяоттянуть голоса у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.Во-вторых, в выборах президента Украины решил принятьучастие артист, комик, бывший кавээнщик Владимир Зеленский. В мировой историипримеров, когда люди творческих профессий идут во власть немало: в США сталпрезидентом Рональд Рейган, у нас был губернатором юморист Михаил Евдокимов.Зеленского на Украине любят – он участвует в юмористическихшоу, снимается в топовых комедиях и смешит публику в концертных залах. При финансовойподдержке олигарха Игоря Коломойского комик двинулся в политику и замахнулсясразу на высший пост в стране.Удивительно, но за короткое время Зеленский не только вошелв топ-5 кандидатов в президенты, но и смог оттеснить таких политических монстров,как Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Сегодня он уверенно лидирует во всехсоцопросах, занимая первое место. В Dni.Ru Владимир Зеленский тоже вырвался в лидеры.НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГВ середине января мы запустили свое голосование в соцсетиВКонтакте. От греха подальше редакция решила не включать в список кандидатов действующего президента Украины ПетраПорошенко. Надеемся, что он все-таки не сможет пройти на второй срок.За полтора месяца в голосовании приняли участие почти 17тысяч человек. Подавляющее число пользователей (61%) отдали свои голоса заВладимира Зеленского. На втором месте с 25% – лидер "Батькивщины" ЮлияТимошенко. Оппозиционер и Герой Украины Юрий Бойко, которого часто называют пророссийскимкандидатом, смог заручиться поддержкой 5% пользователей. Скандалист Олег Ляшкоиз Радикальной партии и лидер "Гражданскойпозиции" Анатолий Гриценко не вышли из статистической погрешности: у них около2% голосов.Около 5% пользователей ВКонтакте предложили своихкандидатов. В комментариях фигурировали фамилии: Путин, Медведев, Сталин… Многоспоров и оценок вызвала фигура Евгения Мураева – лидера партии "Наши". Его многиекомментаторы считают близким к России, самым адекватным и порядочным кандидатомна выборах президента Украины. Проблема в том, что в Незалежной за него готовыпроголосовать не более 1,2% избирателей.В целом же комментаторы сходятся во мнении, что время Пера Порошенкозакончилось и его надо гнать из власти поганой метлой. "Порошенко – фашист!Интересует, где и на чьей стороне воевали его деды, или они были в лесах сбандеровцами, которых он сегодня так яростно поддерживает?", – задает вопросКарпо Петрусенко.А Владимир Еремин констатирует: "После Порошенко не осталосьстраны. Обозленный нищий народ, потерявший мужиков на Донбассе. Долги страны на300 лет вперед. Потеря территорий. И так до бесконечности". Правда, нашли и те,кто считает Порошенко лучшим кандидатом для России. Иван Прискин пишет, чтоникто не сделал больше для уничтожения Украины, как Порошенко.НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫИтоги нашего опроса и социологические исследования вНезалежной свидетельствуют о том, что тройкалидеров на выборах президента Украины до 31 марта уже не изменится: слишкомвелик отрыв всех остальных кандидатов от Зеленского, Порошенко и Тимошенко.Комик-артист вырвался вперед так, что его уже не догонят действующий президенти оранжевая принцесса: по данным разных соцопросов у него от 25% до 32%поддержки электората.Юлия Тимошенко и Петр Порошенко делят второе и третье место.По чьим-то подсчетам, Тимошенко обгоняет президента на 1-2%, по другим данным –Порошенко примерно на столько же вырывается вперед.Из всего этого можно сделать вывод о неизбежности второготура на . И тут возникает коллизия. Если во второмтуре мериться силами будут действующий президент и артист, то победа, скореевсего, будет за Зеленским. Все-таки большинство украинцев устали от войны, коррупциии нищеты.Такая же ситуация может возникнуть в случае выхода во второйтур Тимошенко и Зеленского. Народ выберет комика в качестве меньшего зла. Авот, что будет при сражении оранжевой принцессы и действующего президента –даже опытные политологи не могут дать однозначного ответа. Оба этих политиказапятнали себя коррупционными скандалами, оба – прожженные лгуны, ужепобывавшие во власти.Кто станет главой государства в этом случае – не совсемпонятно. Но мы узнаем это совсем скоро: 31 марта пройдут . В случае, если победитель не будет выявлен в первом туре, второйпройдет в конце апреля.