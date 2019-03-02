Как обычно на пике хоккейного сезона в Старом Свете опубликованы данные о посещаемости ведущих национальных и транснациональных чемпионатов. Оказалось, что Континентальная хоккейная лига уступает по числу зрителей на трибунах первенству Швейцарии.

Как обычно на пике хоккейного сезона в Старом Свете опубликованы данные о посещаемости ведущих национальных и транснациональных чемпионатов. Оказалось, что Континентальная хоккейная лига уступает по числу зрителей на трибунах первенству Швейцарии.Национальная лига Швейцарии имеет в этом сезоне показатель посещаемости, близкий к "гроссмейстерской" отметке в 7 тыс. человек в среднем на матче: как сообщает портал Allbeardnoteeth.Com, на одну игру чемпионата альпийской конфедерации собирается 6946 зрителей. Правда, эти цифры во многом обеспечивает один клуб — "Берн".Открытый чемпионат России в рамках КХЛ отстает более чем на 600 болельщиков: у нас в среднем на игру ходят 6344 зрителя. Ведущую тройку замыкает чемпионат Германии в рамках Немецкой хоккейной лиги: 6177 человек в среднем на матче.Места с 4-го по 6-е занимают Швеция (5781 зрителей), Чехия (5414) и Финляндия (4150), которые изначально котируются на мировой арене как страны с более мощной хоккейной инфраструктурой, чем Швейцария и Германия.