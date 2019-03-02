В четвертом по силе дивизионе чемпионата Бразилии скауты отыскали восходящую звезду футбола. 17-летний форвард клуба Итуано Габриэль Мартинелли входит в шорт-лист местных грандов Крузейро и Фламенго, а на днях им всерьез заинтересовался лондонский Арсенал.

В четвертом по силе дивизионе чемпионата Бразилии скауты отыскали восходящую звезду футбола. 17-летний форвард клуба "Итуано" Габриэль Мартинелли входит в шорт-лист местных грандов "Крузейро" и "Фламенго", а на днях им всерьез заинтересовался лондонский "Арсенал".Надо сказать, что вундеркинд от футбола произвел впечатление не только на "канониров": в Англии им интересуются также "Уотфорд", "Лидс", и "Мидлсбро", сообщает Goal.Com. А в Бразилии с "Крузейро" и "Фламенго" за него готовы поспорить "Палмейрас" и "Сантос". Но "Арсенал" первым сделал "Итуано" реальное предложение в 5 млн евро.Правда, эксперты полагают, что при столь повышенном интересе к фигуре Мартинелли со стороны ведущих клубов стоимость игрока может в самое ближайшее время вырасти в два, а то и в три раза.