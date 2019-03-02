Ольга Бузова призналась, что мечтает о качественном сексе.
Меж тем, оказалось, что поющая телеведущая не одинока в своих желаниях –
большинство отечественных артисток испытывают дефицит интимных ласк.
Ольга Бузова призналась, что мечтает о качественном сексе.
Меж тем, оказалось, что поющая телеведущая не одинока в своих желаниях –
большинство отечественных артисток испытывают дефицит интимных ласк.
Известный блогер Лена Миро считает, что у любой женщины есть
проблемы с сексом. По мнению обозревательницы, известные дамы в этом вопросе не
исключение.
"Вот от хорошей ли половой жизни Земфира любит Ренату
Литвинову? Не от вечного ли ****** Ани Лорак связалась с турецким Малкочаглу?
Даже Алла Борисовна Пугачева тридцать лет прикрывает своим 70-летним телом
Киркоровых и Галкиных!" – рассуждает Миро в личном ЖЖ.
Лена сообщила также, что именно из-за неудовлетворенности
Юлия Началова употребляет алкоголь, а Анна Седокова "раскабанела". "Вот Бузова,
как говорят, сильно бухает. Пьет и Бородина, глотая слезы обид от измен омаров,
сующих щупальца куда ни попадя", – пишет блогер.
Миро уверена, что, употребляя спиртосодержащие вещества, женщины
пытаются компенсировать свою половую тоску, Пугачева и Бузова буквально топят горе в стакане. Алкоголь и наркотики – вечные спутники
несчастных в личной жизни дам.
Напомним, что на днях Ольга Бузова во время вручения премии "Золотая
дорожка" посетовала на отсутствие интима. Лолита Милявская, вручая поющей
телеведущей статуэтку победителя, призвала брать пример с Ольги, отметив как
много та работает. В ответ Бузова заявила, что трудится уже 16 лет, и это
перестало приносить ей удовольствие, теперь звезда мечтает только о хорошем
сексе.