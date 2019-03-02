Ольга Бузова призналась, что мечтает о качественном сексе. Меж тем, оказалось, что поющая телеведущая не одинока в своих желаниях – большинство отечественных артисток испытывают дефицит интимных ласк.

Ольга Бузова призналась, что мечтает о качественном сексе.Меж тем, оказалось, что поющая телеведущая не одинока в своих желаниях –большинство отечественных артисток испытывают дефицит интимных ласк.Известный блогер Лена Миро считает, что у любой женщины естьпроблемы с сексом. По мнению обозревательницы, известные дамы в этом вопросе неисключение."Вот от хорошей ли половой жизни Земфира любит РенатуЛитвинову? Не от вечного ли ****** Ани Лорак связалась с турецким Малкочаглу?Даже Алла Борисовна Пугачева тридцать лет прикрывает своим 70-летним теломКиркоровых и Галкиных!" – рассуждает Миро в личном ЖЖ.Лена сообщила также, что именно из-за неудовлетворенностиЮлия Началова употребляет алкоголь, а Анна Седокова "раскабанела". "Вот Бузова,как говорят, сильно бухает. Пьет и Бородина, глотая слезы обид от измен омаров,сующих щупальца куда ни попадя", – пишет блогер.Миро уверена, что, употребляя спиртосодержащие вещества, женщиныпытаются компенсировать свою половую тоску, Пугачева и Бузова буквально топят горе в стакане. Алкоголь и наркотики – вечные спутникинесчастных в личной жизни дам.Напомним, что на днях Ольга Бузова во время вручения премии "Золотаядорожка" посетовала на отсутствие интима. Лолита Милявская, вручая поющейтелеведущей статуэтку победителя, призвала брать пример с Ольги, отметив какмного та работает. В ответ Бузова заявила, что трудится уже 16 лет, и этоперестало приносить ей удовольствие, теперь звезда мечтает только о хорошемсексе.