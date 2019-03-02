Божена Рынска госпитализирована. Известная журналистка недавно потеряла мужа, поэтому переживает непростой период.

Божена Рынска госпитализирована. Известная журналистканедавно потеряла мужа, поэтому переживает непростой период.О том, что Рынска попала в больницу сообщила в Facebook жена Владимира Гусинского Елена, котораяявляется соседкой журналистки в Испании. О состоянии Божены пока ничего неизвестно.Близкие не комментируютсамочувствие светской львицы. В ее соцсетях также нет никакой информации обэтом. Об этом пишет .Отметим, что после смерти супруга Рынска была оченьнестабильна. Журналистка говорила, что впала в депрессию и готова умереть.Более того, знаменитость жаловалась, что после смерти возлюбленного столкнуласьс травлей: в искренность ее чувств не верят."Мы любили с Игорем друг друга, как Анна Сергеевна и Гуров.Это была редкая, неземная любовь. Когда каждой клеточкой друг к другу. Всевремя вместе, все время за руку. Мы не уберегли это чудо, мы оба сломались невовремя.Он решил, что он для меня обуза со своей депрессией. И решил меня освободить. Атеперь мертва и я", – писала Божена на днях.Напомним, несколько дней назад Сеть потрясла информация окончине супруга Божены Рынской основателя телеканала НТВ Игоря Малашенко. Тело мужчиныбыло найдено в его доме в Испании.Правоохранительные органы не нашли криминальногоследа в смерти медиаменеджера – он покончил с собой. Известно, что Малашенко впоследнее время находился в депрессии из-за возможного банкротства и судебныхтяжб с экс-супругой.