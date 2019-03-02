Божена Рынска госпитализирована. Известная журналистка
недавно потеряла мужа, поэтому переживает непростой период.
Божена Рынска госпитализирована. Известная журналистка
недавно потеряла мужа, поэтому переживает непростой период.
О том, что Рынска попала в больницу сообщила в Facebook жена Владимира Гусинского Елена, которая
является соседкой журналистки в Испании. О состоянии Божены пока ничего не
известно.
Близкие не комментируют
самочувствие светской львицы. В ее соцсетях также нет никакой информации об
этом. Об этом пишет .
Отметим, что после смерти супруга Рынска была очень
нестабильна. Журналистка говорила, что впала в депрессию и готова умереть.
Более того, знаменитость жаловалась, что после смерти возлюбленного столкнулась
с травлей: в искренность ее чувств не верят.
"Мы любили с Игорем друг друга, как Анна Сергеевна и Гуров.
Это была редкая, неземная любовь. Когда каждой клеточкой друг к другу. Все
время вместе, все время за руку. Мы не уберегли это чудо, мы оба сломались невовремя.
Он решил, что он для меня обуза со своей депрессией. И решил меня освободить. А
теперь мертва и я", – писала Божена на днях.
Напомним, несколько дней назад Сеть потрясла информация о
кончине супруга Божены Рынской основателя телеканала НТВ Игоря Малашенко. Тело мужчины
было найдено в его доме в Испании.
Правоохранительные органы не нашли криминального
следа в смерти медиаменеджера – он покончил с собой. Известно, что Малашенко в
последнее время находился в депрессии из-за возможного банкротства и судебных
тяжб с экс-супругой.