Нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовскии может продолжить выступления за клуб итальянской Серии А Интернационале из Милана. Интер готовится к продаже Мауро Икарди и хотел бы заменить аргентинца на польского форварда.

Нападающий футбольной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может продолжить выступления за клуб итальянской Серии "А" "Интернационале" из Милана. "Интер" готовится к продаже Мауро Икарди и хотел бы заменить аргентинца на польского форварда.При этом давно известно, что и карьера Левандовского в "Баварии", скорее всего, скоро закончится. Мюнхенцы даже вполне определились с преемниками забивающего игрока: ходят слухи, что в столицу Баварии из "Айнтрахта" переедет серб Лука Йович.И вот "Интер", судя по сообщению издания Onet.Pl, готовит для 30-летнего польского футболиста серьезное предложение. В этом сезоне Левандовски провел 22 матча за клуб из Мюнхена в бундеслиге Германии и отметился 13 забитыми мячами.