Бой двух звезд смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора и Дональда Серроне, по прозвищу Ковбой, не состоится нынешним летом. Переговоры о возможности провести поединок под эгидой ведущей американской лиги UFC зашли в тупик.

Бой двух звезд смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора и Дональда Серроне, по прозвищу "Ковбой", не состоится нынешним летом. Переговоры о возможности провести поединок под эгидой ведущей американской лиги UFC зашли в тупик.Ранее сообщалось, что после отличной по стилю победы Серроне над Александером Эрнандесом в поединке турнира UFC Fight Night 143 Макгрегор похвалил Ковбоя и заявил, что готов дать американцу шанс. Далее стороны, якобы, даже начали предварительные переговоры, но вот все застопорилось."Эти двое обсуждали бой, и я сказал, что если они хотят подраться – я это устрою, — цитирует издание MMA Junkie президента UFC Дэйну Уайта. – Но мы даже не приблизились к соглашению. Сейчас мы подбираем Ковбою другого соперника".Уайт также отметил, что Серроне на днях был в его офисе: "Вы все его знаете – он хочет драться. Так что мы подбираем ему нового оппонента. Возможно, им станет Эл Яквинта".Судя по всему, условия возможного боя с Серроне не устроили капризного Макгрегора, который осенью проиграл чемпионский поединок в легком весе UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову. Известно, что для Конора спортивная привлекательность любого матча менее важна, чем его финансовое обеспечение. Стороны, видимо, банально не сошлись в цене за матч.