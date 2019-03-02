Бывшей жене бывшего депутата Илоне Столье напомнили, что она не английская королева. Актриса и фотомодель предложила закрыть вход в элитные рестораны, как она выразилась, нищебродам и быдлу.

Бывшей жене бывшего депутата Илоне Столье напомнили, что она не английскаякоролева. Актриса и фотомодель предложила закрыть вход в элитные рестораны, как онавыразилась, нищебродам и быдлу.По версииИлоны Столье, обеспеченные люди должны красиво отдыхать за свои деньги, а нелицезреть быдло, поэтому нищебродам не место в дорогих заведениях. Свою записьв Twitter модель и актриса, решившая, видимо, таким провокационным способом напомнить о себе, быстро удалила, осознав, что совершила глупость. Новолна недовольства поднялась: критические комментарии посыпались как из рогаизобилия.Реакцияв соцсетях была незамедлительной: кто-то посоветовал гражданке Столье хрюкнутьпри входе в ресторан, чтобы ее приняли за свою. Другой пользователь предложилрестораторам выделить в своих элитных заведениях отдельный чулан, где Илонасмогла бы отдохнуть от лицезрения быдла и вообще всех недостойных и спокойнонасладиться приемом пищи.В Сети высказали и предположение, что сейчассложно представить такую ситуацию. Если бы жена действующего депутата позволила себеподобные выходки, то это привело бы к краху политической карьеры народногоизбранника.свою очередь депутат Думы Виталий Милонов напомнил Илоне Столье, что еслибы не ряд удачных событий в ее жизни, то, возможно, ее судьба сложиласьбы иначе."Нельзятак нагло и по-хамски относиться к людям, которые не вышли удачно замужили удачно не развелись с соответствующими финансовыми бонусами", – сказал парламентарий в интервью Dni.Ru и добавил, что так выражаться могут только негодяи.Подлиннаязнать – это знать по духу, а не по тому, сколько ты бабок у мужика своегополучила. Очень неловко такие вещи слышать, зная, что она никого отношения ни кГосдуме, ни к государственной системе не имеет, но подобные рода выходки стоилистране век назад революции.ВиталийМилонов посоветовал барышне попробовать сказать такие слова за границей ипослушать там реакцию.Психолог-экспертИлья Саглиани задается вопросом – по каким критериям будет осуществляться отборлюдей для входа в ресторан? "Получается, что человек должен с ценниками навещах заходить в ресторан или он должен открывать кошелек и показывать сколькоу него денег? Или баланс кредитной карты?", – предположил эксперт. На его взгляд,Илона Столье выступила с аморальным заявлением. Подобные предложения могутделать только не уверенные в себе люди, у которых отсутствуют моральные ценности."Мне жалко ее фанатов, обычных зрителей которые смотрят ее сериалы и помогаютей зарабатывать деньги. А она в ответ дискриминирует людей, унижая среднийкласс", – подвел итог Саглиани.Психолог Марина Хрусталева предположила, что Илона Столье испытываетстрах безденежья. "Я бы порекомендовала этой женщине поработатьнад собой и отпустить страх нищеты. Аотношение к другим людям не должно ущемлять их права", – отметила эксперт.Модельи актриса Илона Столье, до недавних пор активно посещающая различные светскиемероприятия, в последнее время редко появляется на публике. Говорят, 37-летняя бывшая супруга экс-депутата миллионера Виталия Южилина пыталасьстать блогером,но раскрутить свойаккаунт в Instagram у нее не получилось. Хейтеры убеждены, что Илона Столье никому не нужна: попытка вписаться в компанию модных блогеров-жен богатых людей с треском провалилась.2000 году привлекательная блондинка переехала из Латвии, где родилась и училась, в Москву. Вскоре она вышла замужза бывшего депутата-миллионера Виталия Южилина, родила ему сына Филиппа и дочь Анну-Мишель. Вомногом благодаря своему избраннику, она достигла творческих высот в модельномбизнесе и получила старт в актерской карьере.Наверное, не случайно бывший парламентарий решил разорвать узы брака с красавицей-моделью. Ведь известно,что красота не всегда говорит о богатом внутреннем мире человека, тем более,если он позволяет себе делать заявления, оскорбляющие не только других людей,но и дискредитировать таким образом институт государственной власти.