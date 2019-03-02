Бывшей жене бывшего депутата Илоне Столье напомнили, что она не английская
королева. Актриса и фотомодель предложила закрыть вход в элитные рестораны, как она
выразилась, нищебродам и быдлу.
Бывшей жене бывшего депутата Илоне Столье напомнили, что она не английская
королева. Актриса и фотомодель предложила закрыть вход в элитные рестораны, как она
выразилась, нищебродам и быдлу.
По версии
Илоны Столье, обеспеченные люди должны красиво отдыхать за свои деньги, а не
лицезреть быдло, поэтому нищебродам не место в дорогих заведениях. Свою запись
в Twitter модель и актриса, решившая, видимо, таким провокационным способом напомнить о себе, быстро удалила, осознав, что совершила глупость. Но
волна недовольства поднялась: критические комментарии посыпались как из рога
изобилия.
Реакция
в соцсетях была незамедлительной: кто-то посоветовал гражданке Столье хрюкнуть
при входе в ресторан, чтобы ее приняли за свою. Другой пользователь предложил
рестораторам выделить в своих элитных заведениях отдельный чулан, где Илона
смогла бы отдохнуть от лицезрения быдла и вообще всех недостойных и спокойно
насладиться приемом пищи.
В Сети высказали и предположение, что сейчас
сложно представить такую ситуацию. Если бы жена действующего депутата позволила себе
подобные выходки, то это привело бы к краху политической карьеры народного
избранника.
В
свою очередь депутат Думы Виталий Милонов напомнил Илоне Столье, что если
бы не ряд удачных событий в ее жизни, то, возможно, ее судьба сложилась
бы иначе.
"Нельзя
так нагло и по-хамски относиться к людям, которые не вышли удачно замуж
или удачно не развелись с соответствующими финансовыми бонусами", – сказал парламентарий в интервью Dni.Ru и добавил, что так выражаться могут только негодяи.
Подлинная
знать – это знать по духу, а не по тому, сколько ты бабок у мужика своего
получила. Очень неловко такие вещи слышать, зная, что она никого отношения ни к
Госдуме, ни к государственной системе не имеет, но подобные рода выходки стоили
стране век назад революции.
Виталий
Милонов посоветовал барышне попробовать сказать такие слова за границей и
послушать там реакцию.
Психолог-эксперт
Илья Саглиани задается вопросом – по каким критериям будет осуществляться отбор
людей для входа в ресторан? "Получается, что человек должен с ценниками на
вещах заходить в ресторан или он должен открывать кошелек и показывать сколько
у него денег? Или баланс кредитной карты?", – предположил эксперт. На его взгляд,
Илона Столье выступила с аморальным заявлением. Подобные предложения могут
делать только не уверенные в себе люди, у которых отсутствуют моральные ценности.
"Мне жалко ее фанатов, обычных зрителей которые смотрят ее сериалы и помогают
ей зарабатывать деньги. А она в ответ дискриминирует людей, унижая средний
класс", – подвел итог Саглиани.
Психолог Марина Хрусталева предположила, что Илона Столье испытывает
страх безденежья. "Я бы порекомендовала этой женщине поработать
над собой и отпустить страх нищеты. А
отношение к другим людям не должно ущемлять их права", – отметила эксперт.
Модель
и актриса Илона Столье, до недавних пор активно посещающая различные светские
мероприятия, в последнее время редко появляется на публике. Говорят, 37-летняя бывшая супруга экс-депутата миллионера Виталия Южилина пыталась
стать блогером,
но раскрутить свой
аккаунт в Instagram у нее не получилось. Хейтеры убеждены, что Илона Столье никому не нужна: попытка вписаться в компанию модных блогеров-жен богатых людей с треском провалилась.
В
2000 году привлекательная блондинка переехала из Латвии, где родилась и училась, в Москву. Вскоре она вышла замуж
за бывшего депутата-миллионера Виталия Южилина, родила ему сына Филиппа и дочь Анну-Мишель. Во
многом благодаря своему избраннику, она достигла творческих высот в модельном
бизнесе и получила старт в актерской карьере.
Наверное, не случайно бывший парламентарий решил разорвать узы брака с красавицей-моделью. Ведь известно,
что красота не всегда говорит о богатом внутреннем мире человека, тем более,
если он позволяет себе делать заявления, оскорбляющие не только других людей,
но и дискредитировать таким образом институт государственной власти.