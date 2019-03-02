Публика продолжает с упоением следить за переменами в личной жизни Алены Кравец. И если раньше повод для пересудов давала только сама светская львица, то теперь внимание народа оказалось сосредоточено на ее избраннике.

Публика продолжает с упоением следить за переменами в личной жизни Алены Кравец. И если раньше повод для пересудов давала только сама светская львица, то теперь внимание народа оказалось сосредоточено на ее избраннике."В семье светской львицы Алены Кравец царит полный хаос. Сначала гламурная блондинка ушла от мужа к молодому и небогатому парню, а затем и сам Руслан Кравец нашел себе новую пассию. Мужчина увлекся стриптизершей из "Дома-2" Настей Кочервей, которую привел в свой дом и даже познакомил с 11-летней дочерью", – в разговоре с "Дни.ру" напомнил журналист Антон Беккужев."Если честно, в данной ситуации мне меньше всего хочется обсуждать поведение дам. Все-таки женщины – натуры эмоциональные и переменчивые, поэтому спрос, на мой взгляд, здесь должен быть с мужчины",– уверен он. Тем более, что понять мотивацию светской львицы не составляет труда."Возможно, Алена действительно хотела проучить супруга и вызвать его ревность, затеяв интрижку с молодым фаворитом. Но что сделал Руслан? Вместо того, чтобы вернуть жену в семью и вернуть доверие возлюбленной, горе-бизнесмен нашел утешение в объятиях девушки с низкой социальной ответственностью", – заметил Беккужев."Мало того, Кравец открыл для Кочервей двери своего дома, и стриптизерша расхаживала по владениям звездной семьи в откровенных нарядах, открывающих самые интимные места девушки, прямо на глазах у несовершеннолетней дочери Руслана и Алены. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Похоже, мужчина на старости лет поддался самым низменным влечениям и стал "слаб на передок", напрочь забыв о семейных ценностях", – раскрыл журналист корень семейных бед четы Кравец."Конечно, в данный момент бизнесмен может привлечь внимание лишь стриптизерш и эскортниц, которые рассматривают его, как "кошелек с деньгами". Надеюсь, в ближайшее время Кравец образумится и поймет, что в его возрасте нужно ценить брак и жену, которая посвятила ему столько лет жизни. Хочется верить, что вскоре Руслан вернет и Алену и сумеет восстановить гармонию в паре хотя бы ради дочери", – заключил он.