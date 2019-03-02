Глава семьи в Москве убил жену и ребенка, но не смог покончить с собой. Сейчас сотрудники скорой помощи пытаются спасти убийце жизнь.

Глава семьи в Москве убил жену и ребенка, но не смог покончить с собой, сообщает Следственный комитет. Преступление совершено на северо-востоке столицы, в районе Медведково. Тела 29-летней женщины и ее шестилетнего сына со множественными колото-резаными ранами, нанесенными ножом и отверткой, обнаружены утром в субботу. Установлено, что мать и ребенка убил супруг, после чего мужчина попытался покончить с собой. Телеканал "360" уточняет, что мужчина не смог довести начатое до конца. Сейчас сотрудники скорой помощи пытаются спасти убийце жизнь. Рен-ТВ приводит и другие подробности: семья проживала у бабушки убитой. По предварительным данным, супруги приехали в Россию с Украины пять лет назад и поселились в квартире у пенсионерки.Причины преступления пока неизвестны. По словам бабушки убитой, скандалов за эти годы между парой не было. Ночью, когда разыгралась трагедия, пенсионерка услышала, как вскрикнул ребенок. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").