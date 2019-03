Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин в очередной игре регулярного чемпионата против Буффало Сейбрз (3:4 ОТ) сделал голевой пас. Эта передача стала для него 605-й в карьере и он вошел в тройку лучших среди россиян по этому показателю.

Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в очередной игре регулярного чемпионата против "Буффало Сейбрз" (3:4 ОТ) сделал голевой пас. Эта передача стала для него 605-й в карьере и он вошел в тройку лучших среди россиян по этому показателю.Малкин достиг этого показателя в 842 матчах и обошел Павла Дацюка (604 результативных паса в 953 матчах). Стоит сказать, что до гроссмейстерского показателя 1000 очко по системе "гол плюс пас" российскому лидеру "пингвинов" осталось 5 баллов: сейчас у Евгения 995 очков (390 голов и 605 передач).Evgeni Malkin recorded his 605th career assist on Sidney Crosby’s goal. Malkin has passed Pavel Datsyuk for third on the all-time assist list among Russian-born players. #Pens pic.twitter.com/QaTatvqzs7— Penguins PR (@PenguinsPR) 2 марта 2019 г.По числу голевых пасов среди российских легионеров Лиги всех времен Малкина опережают только Сергей Зубов (619 передач в 1068 матчах) и Сергей Федоров (696 передач в 1248 матчах).