Эдгард Запашный прокомментировал обвинения в мошенничестве.
Прославленный дрессировщик, директор Большого московского цирка уверен, что его
пытаются очернить.
Эдгард Запашный прокомментировал обвинения в мошенничестве.
Прославленный дрессировщик, директор Большого московского цирка уверен, что его
пытаются очернить.
Запашный сообщил, что его репутацию намеренно уничтожают.
Артист отметил, что если его хотят призвать к ответу, то пусть подают иск в
суд.
"Виктория Ваганова – человек, который стоит за этим всем,
занимается данной деятельностью уже восемь лет, и не только в отношении меня, а
в отношении четырех генеральных директоров, которые последовательно меняли друг
друга в компании Росгосцирк", – рассказал Запашный.
Дрессировщик добавил, что Ваганова постоянно обливает
кого-то грязью. Женщина не в первый раз устраивает подобный скандал.
По словам Эдгарда, объединение, которое грозит подать на
него заявление в Следственный комитет, существует только на бумаге. В этой "компании-пустышке"
состоит всего пять человек.
Дрессировщик отметил, что его постоянно запугивают исками. "Сначала
Гуцериев кричал, что он на меня в суд подаст, и никто не подал", – говорит
звезда. желает удачи всем тем, кто имеет на него зуб, он уверен, что к
Фемиде его завистникам идти не с чем.
Напомним, недавно стало известно, что на
готовят заявление в Следственный комитет. "Творческое объединение цирковых
коллективов", во главе с Викторией Вагановой, подозревает директора Большого
московского цирка в мошеннических действиях, якобы дрессировщик специально обанкротил
три компании, которые отправляли цирковых артистов на гастроли. Организации
собирали деньги за билеты, проводили выступления, а потом банкротились,
присваивая деньги циркачей. Об этом сообщает.