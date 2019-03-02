Эдгард Запашный прокомментировал обвинения в мошенничестве. Прославленный дрессировщик, директор Большого московского цирка уверен, что его пытаются очернить.

Эдгард Запашный прокомментировал обвинения в мошенничестве.Прославленный дрессировщик, директор Большого московского цирка уверен, что егопытаются очернить.Запашный сообщил, что его репутацию намеренно уничтожают.Артист отметил, что если его хотят призвать к ответу, то пусть подают иск всуд."Виктория Ваганова – человек, который стоит за этим всем,занимается данной деятельностью уже восемь лет, и не только в отношении меня, ав отношении четырех генеральных директоров, которые последовательно меняли другдруга в компании Росгосцирк", – рассказал Запашный.Дрессировщик добавил, что Ваганова постоянно обливаеткого-то грязью. Женщина не в первый раз устраивает подобный скандал.По словам Эдгарда, объединение, которое грозит подать нанего заявление в Следственный комитет, существует только на бумаге. В этой "компании-пустышке"состоит всего пять человек.Дрессировщик отметил, что его постоянно запугивают исками. "СначалаГуцериев кричал, что он на меня в суд подаст, и никто не подал", – говоритзвезда. желает удачи всем тем, кто имеет на него зуб, он уверен, что кФемиде его завистникам идти не с чем.Напомним, недавно стало известно, что наготовят заявление в Следственный комитет. "Творческое объединение цирковыхколлективов", во главе с Викторией Вагановой, подозревает директора Большогомосковского цирка в мошеннических действиях, якобы дрессировщик специально обанкротилтри компании, которые отправляли цирковых артистов на гастроли. Организациисобирали деньги за билеты, проводили выступления, а потом банкротились,присваивая деньги циркачей. Об этом сообщает.