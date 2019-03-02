Кажется, что кадры, на которых президент Украины Петр Порошенко срывает с задавшей ему неудобный вопрос девушки шапку, облетели весь мир. Поступок вызвал волну возмущения и откровенного недоумения поведением столь крупного политика европейской страны. Однако выяснилось, что на этом дело не закончилось.

Кажется, что кадры, на которых президент Украины Петр Порошенко срывает с задавшей ему неудобный вопрос девушки шапку, облетели весь мир. Поступок вызвал волну возмущения и откровенного недоумения поведением столь крупного политика европейской страны. Однако выяснилось, что на этом дело не закончилось.Неадекватную реакцию Петра Порошенко вызвал вопрос, в котором прозвучало имя журналиста Анатолия Шария. Помочь с достоинством выйти из этой щекотливой ситуации президенту Украины хотели его охранники – они попросту собирались выбить у девушки телефон из рук.Но политик решил сам разобраться в ситуации, и сделал, считают многие эксперты, только хуже. Он начал вербально давить на собеседницу, требовать от нее назвать свое имя и намекал, что свой вопрос она задала небезвозмездно. После он и вовсе на глазах у всего честного народа сорвал с девушки шапку. "Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку", – цитирует Life.ru потерпевшую.Однако и на этом проблемы у отважной "народной журналистки" не закончились. Ее стали преследовать охранники Петра Порошенко. Понимая, что идти домой нельзя, ведь тогда силовики будут знать ее адрес и смогут вычислить ее личность, она укрылась в одном из кафе.За ней в помещение ворвались сотрудники полиции и около 15 человек из охраны президента Украины. "И тут главный говорит: "Собралась, пошла со мной. Ты что, не слышишь? Собралась, поехали с нами", – вспомнила девушка безобразный эпизод.