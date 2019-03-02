В ночь на субботу вандалы уронили стелу, установленную в Страсбурге на месте разрушенной во время нацисткой оккупации синагоги.

В ночь на субботу вандалы уронили стелу, установленную в Страсбурге на месте разрушенной во время нацисткой оккупации синагоги. Каких-либо требований неизвестные не выдвинули и надписей не оставили, пишет РИА Новости. Полиция ведет поиск вандалов.3 марта в Страсбурге пройдет событие, посвященное протесту против осквернения моги. 19 февраля неизвестные надругались над 80 еврейскими могилами на кладбище в коммуне Катзенайм.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о беспрецедентном росте антисемитизма​​​ в стране.