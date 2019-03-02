Продюсер Андрей Разин сообщил, что участнику группы Ласковый
май Дмитрию Тревоге стало плохо в самолете. На счастье, на борту оказался
врач-реаниматолог.
Продюсер Андрей Разин сообщил, что участнику группы "Ласковый
май" Дмитрию Тревоге стало плохо в самолете. На счастье, на борту оказался
врач-реаниматолог.
Накануне Разин вместе с участниками коллектива "Ласковый май"
летели из Москвы в Сургут. Артисты должны были дать концентр в Нефтеюганске.
Через два часа после взлета
солист "Ласкового мая" почувствовал недомогание и потерял сознание. Командир
лайнера бросил клич среди пассажиров и нашел медицинского работника. Доктор
оказал помощь отключившемуся вокалисту.
"В этом самолете летела врач реанимации Елена, которая
сделала все возможное для того, чтобы Дмитрию Тревоге стало легче, и он смог
долететь спокойно до города Сургута", – рассказал Разин личном Instagram.
Медик сработал профессионально, артисту быстро стало лучше,
перед приземлением он даже улыбался. В Сургуте Тревогу уже ожидала бригада
скорой помощи. Врачи поднялись на борт и осмотрели Дмитрия. После недолгой
консультации звезду отпустили.
Отметим, что буквально через час после посадки Тревога уже
зажигал на сцене. Артист повел себя крайне профессионально и не стал отменять
выступление. Меж тем, ни вокалист, ни его продюсер причины недомогания Дмитрия
не озвучили. "Еще раз огромное спасибо всему экипажу", -
поблагодарил авиаперевозчика Разин.