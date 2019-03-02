Продюсер Андрей Разин сообщил, что участнику группы Ласковый май Дмитрию Тревоге стало плохо в самолете. На счастье, на борту оказался врач-реаниматолог.

Продюсер Андрей Разин сообщил, что участнику группы "Ласковыймай" Дмитрию Тревоге стало плохо в самолете. На счастье, на борту оказалсяврач-реаниматолог.Накануне Разин вместе с участниками коллектива "Ласковый май"летели из Москвы в Сургут. Артисты должны были дать концентр в Нефтеюганске.Через два часа после взлетасолист "Ласкового мая" почувствовал недомогание и потерял сознание. Командирлайнера бросил клич среди пассажиров и нашел медицинского работника. Доктороказал помощь отключившемуся вокалисту."В этом самолете летела врач реанимации Елена, котораясделала все возможное для того, чтобы Дмитрию Тревоге стало легче, и он смогдолететь спокойно до города Сургута", – рассказал Разин личном Instagram.Медик сработал профессионально, артисту быстро стало лучше,перед приземлением он даже улыбался. В Сургуте Тревогу уже ожидала бригадаскорой помощи. Врачи поднялись на борт и осмотрели Дмитрия. После недолгойконсультации звезду отпустили.Отметим, что буквально через час после посадки Тревога ужезажигал на сцене. Артист повел себя крайне профессионально и не стал отменятьвыступление. Меж тем, ни вокалист, ни его продюсер причины недомогания Дмитрияне озвучили. "Еще раз огромное спасибо всему экипажу", -поблагодарил авиаперевозчика Разин.