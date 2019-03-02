Благодаря певице Maruv, которая должна была участвовать от Незалежной в Евровидении-2019, но отказалась от кабального контракта Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), украинцы вспомнили о чести и достоинстве. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Благодаряпевице Maruv, которая должна была участвовать от Незалежной в "Евровидении-2019", ноотказалась от кабального контракта Национальной общественной телерадиокомпанииУкраины (НОТУ),украинцы вспомнили о чести и достоинстве. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян.По словам эксперта, Россия всегда открыта для людеймира и доброй воли. "Своим характером Maruv лишний раз доказала, что и онавходит в этот круг достойных людей. Поздравляю ее с заслуженной премией. Она вовсех смыслах "Прорыв года", – высказался Манукян в беседе с "Дни.ру".Эксперт констатировал, что Maruv уже пригласили нагала-концерт "Евровидения-2019" 29 июня, поскольку у нее очень многопоклонников по всему миру. "Что до украинских чиновников, то они проявили ярковыраженную политическую близорукость. В результате Украине пришлось отказатьсяот участия в "Евровидении-2019" в Тель-Авиве", – отметил Манукян.Он выразил убежденность в том, что концерт Maruv вРоссии 6 апреля пройдет с большим аншлагом. "Уверен, что и премий российских имеждународных она получит еще немало", – добавил эксперт.По словам Вадима Манукяна, символично, что "лидернастоящего украинского музыкального Евромайдана" приедет наводить мосты в нашустрану, как в свое время это делала Саманта Смит. "Maruv удалось практическиневозможное: она сплотила всех украинцев под знаменем музыки и отбросить всторону политику. Благодаря ее поступку украинцы вспомнили о чести идостоинстве", – заявил эксперт. "! Люди мира и добра любят тебя!" – адресовал ласковые слова певице Вадим Манукян.Ранее украинской певице (Анне Корсун) присудили награду в России. Артисткаодержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.