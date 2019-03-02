Благодаря
певице Maruv, которая должна была участвовать от Незалежной в Евровидении-2019, но
отказалась от кабального контракта Национальной общественной телерадиокомпании
Украины (НОТУ),
украинцы вспомнили о чести и достоинстве. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян.
Благодаря
певице Maruv, которая должна была участвовать от Незалежной в "Евровидении-2019", но
отказалась от кабального контракта Национальной общественной телерадиокомпании
Украины (НОТУ),
украинцы вспомнили о чести и достоинстве. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадим Манукян.
По словам эксперта, Россия всегда открыта для людей
мира и доброй воли. "Своим характером Maruv лишний раз доказала, что и она
входит в этот круг достойных людей. Поздравляю ее с заслуженной премией. Она во
всех смыслах "Прорыв года", – высказался Манукян в беседе с "Дни.ру".
Эксперт констатировал, что Maruv уже пригласили на
гала-концерт "Евровидения-2019" 29 июня, поскольку у нее очень много
поклонников по всему миру. "Что до украинских чиновников, то они проявили ярко
выраженную политическую близорукость. В результате Украине пришлось отказаться
от участия в "Евровидении-2019" в Тель-Авиве", – отметил Манукян.
Он выразил убежденность в том, что концерт Maruv в
России 6 апреля пройдет с большим аншлагом. "Уверен, что и премий российских и
международных она получит еще немало", – добавил эксперт.
По словам Вадима Манукяна, символично, что "лидер
настоящего украинского музыкального Евромайдана" приедет наводить мосты в нашу
страну, как в свое время это делала Саманта Смит. "Maruv удалось практически
невозможное: она сплотила всех украинцев под знаменем музыки и отбросить в
сторону политику. Благодаря ее поступку украинцы вспомнили о чести и
достоинстве", – заявил эксперт. "! Люди мира и добра любят тебя!" – адресовал ласковые слова певице Вадим Манукян.
Ранее украинской певице (Анне Корсун) присудили награду в России. Артистка
одержала победу в номинации "Прорыв года" премии ZD AWARDS-2018.