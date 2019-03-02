Видео экзекуции разместила в социальной сети мать пострадавшей 15-летней девушки. Подростков поймала охрана одного из московских магазинов за то, что они пытались взять бесплатную рекламную продукцию в качестве макулатуры. Бдительные сотрудники торгового заведения отвели юношу и девушку в подсобное помещение и поколотили их ремнем.

Подростки попытались взять бесплатную рекламную продукцию в качестве макулатуры в одном из сетевых московских магазинов и получили за это ремня.Инцидент произошел 28 февраля в восточной части Москвы на 15-й Парковой улице: охрана магазина заметила, как юноша и девушка пытались взять бесплатные рекламные буклеты — для макулатуры, сбор которой объявили в школе.Охранники "Пятерочки" предложили пройти вместе к директору торгового заведения, отвели подростков в подсобное помещения и крепко их поколотили.На следующий день видео, которое удалось снять 15-летней пострадавшей, разместила в социальной сети ее мама, сообщившая также о том, что на сотрудников магазина подано заявление в полицию вместе с приложенным заключением врачей о побоях."Скорее всего, этого охранника, а также директора магазина, привлекут только к административной ответственности!" — посетовала мать пострадавшей.В результате инцидента подростки серьезных травм не получили. Комментарии от правоохранительных органов и администрации сети магазинов не поступали.