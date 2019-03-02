По словам юриста Сергея Жорина, Евгений Петросян готов на крайние меры. Долги юмориста по коммуналке растут, поэтому он решил сдавать элитную жилплощадь внаем.

По словам юриста Сергея Жорина, Евгений Петросян готов накрайние меры. Долги юмориста по коммуналке растут, поэтому он решил сдаватьэлитную жилплощадь внаем.Речь идет о квартире Евгения Петросяна находящейсяЗачатьевском переулке в Москве. В апартаментах площадью 516 квадратных метровсейчас проживает экс-супруга юмориста Елена Степаненко.Жорин отмечает, что все расходы по содержанию жилплощади икоммунальные платежи лежат на плечах Петросяна, так как по бумагам апартаменты принадлежатему. Степаненко платить отказывается."Но суд заблокировал все счета юмористов. Не так давно одиниз счетов удалось разблокировать, но денег уже не хватает. Появились долги", -объясняет Сергей.Чтобы не копить задолженность, Петросян решил сдаватьквартиру в аренду. Евгений Ваганович планирует подселить к экс-супруге жильцов.Часть денег, которые принесут квартиранты, артист планирует отдавать Елене, адругая половина пойдет на оплату коммуналки.Напомним, что экс-супруги уже несколько месяцев воюют заэлитные квадратные метры. Стороны не могут сойтись в вопросе цены на квартиру.оценивает апартаменты в 369 миллионов рублей, а Степаненко – 529 миллионов.Жорин отмечает, что первоначально его подзащитный предлагалСтепаненко забрать жилплощадь при разделе, но Елена отказалась. Послехотел продать недвижимость, а деньги поделить, но экс-супруга и это предложениеотвергла, передает сайт .