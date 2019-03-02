Руководством УМВД России по Владимирской области решается вопрос о поощрении участкового за проявленное мужество при спасении людей на пожаре

Руководством УМВД России по Владимирской области решается вопрос о поощрении участкового за проявленное мужество при спасении людей на пожареПолицейский спас семью с двумя детьми на пожаре в поселке Никологоры Вязниковского района Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным полиции, участковый полиции по Вязниковскому району Алексей Клочанюк, возвращаясь домой, увидел охваченный огнем жилой дом. Мужчина знал, что в доме проживала семья с двумя детьми.Через окно полицейский помог выбраться женщине с детьми. В это время в одной из комнат строения все еще находился глава семейства. Алексей Клочанюк вернулся, чтобы вывезти мужчину. Сообщается, что как только они выбежали на улицу и укрылись в безопасном месте, в полыхающем доме взорвался газовый баллон.Руководством УМВД России по Владимирской области решается вопрос о поощрении участкового за проявленное мужество при спасении людей на пожаре.