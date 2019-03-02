Повышение военнослужащим, находящимся на первой линии, составит две тысячи гривен или почти 75 долларов, на второй — одна тысяча гривен или 37 долларов.

C 1 апреля украинским военнослужащим, находящимся в зоне операции против ДНР и ЛНР, повысят зарплату, сообщает пресс-служба украинского президента Петра Порошенко. Повышение военнослужащим, находящимся на первой линии, составит две тысячи гривен или почти 75 долларов, на второй — одна тысяча гривен или 37 долларов.Украинским морякам, которые несут службу на азовском побережье, во время выхода в море на боевые операции предлагается обеспечить такую же доплату, как бойцам на первой линии.Повышение зарплаты назначено на 1 апреля, за день до этого на Украине пройдут президентские выборы. Сейчас рейтинг действующего президента Петра Порошенко составляет по разным оценкам 12—20%. В популярности он уступает шоумену Владимиру Зеленскому. Его рейтинг колеблется от 20 до 26%.