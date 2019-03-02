Вдова скончавшегося медиаменеджера Игоря Малашенко, журналист и блогер Божена Рынска была помещена в госпиталь с симптомами депрессии.

Вдова скончавшегося медиаменеджера Игоря Малашенко, журналист и блогер Божена Рынска была помещена в госпиталь с симптомами депрессии, сообщает РИА Новости.В клинике Рынска провела сутки, сейчас родственниками решается вопрос о возвращении Рынски в Россию.Сегодня на странице вдовы в Facebook появилось сообщение о том, что она не встает с постели. Автор сообщения просил предоставить санитарный самолет для транспортировки больной на родину. Родственники сообщили журналистам, что Рынска находится в "не совсем адекватном состоянии" и пишет в соцсетях сообщения, вызванные депрессивным состоянием.Муж Рынски — Игорь Малашенко был одним из создателей телекомпании НТВ. В 1996 году руководил избирательной кампанией первого президента РФ Бориса Ельцина. Позднее уехал в США, но в начале 10-х годов вернулся в РФ. В 2018 году возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак на выборах президента России 2018 года.