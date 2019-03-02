Требования Нафтогаза Украины о возмещении убытков за потерю крымских активов не имеют под собой никаких оснований, заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Требования "Нафтогаза Украины" о возмещении убытков за потерю крымских активов не имеют под собой никаких оснований, заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Об этом с их стороны говорить совершенно некорректно", — цитирует слова Гемпеля РИА Новости.Он напомнил,что Крым вошел в состав РФ после референдума, на котором народ выразил свою волю. В результате государственное имущество стало народным. Гемпель добавил, что украинская сторона почему-то не вспоминает о колоссальном ущербе, нанесенном полуострову за время его пребывания в составе Украины.Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил 1 марта, что компания выиграла в арбитраже Гааги иск против России о взыскании ущерба в связи с потерей активов в Крыму.