Американский эсминец Дональд Кук и российский фрегат Адмирал Эссен встретились в районе турецкого пролива Босфор. Видео, на котором запечатлена эта встреча, опубликовало турецкое издание Aydinlik.

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" (Donald Cook) и российский фрегат "Адмирал Эссен" встретились в районе турецкого пролива Босфор. Видео, на котором запечатлена эта встреча, опубликовало турецкое издание Aydinlik.Инцидент произошел 28 февраля. Эсминец разминулся с российским фрегатом, когда покидал акваторию Черного моря. Оба корабля направлялись в Средиземное море.По данным РИА Новости, которое ссылается на источники украинского портала Страна.ua, "Дональд Кук" побывал в Черном море только для того, чтобы президент Украины Петр Порошенко мог говорить об "американской поддержке на море". Однако официальной целью его пребывания было названо проведение операций по обеспечению безопасности в регионе. Корабль США находился в Черном море с 19 февраля.В январе американский эсминец провел пять дней в порту Батуми и у побережья Грузии.