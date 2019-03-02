В 2019 году Вселенская родительская (мясопустная) суббота выпала на 2 марта. Этот день отмечается за день до Масленицы и за неделю до начала Великого поста.

В 2019 году Вселенская родительская (мясопустная) суббота выпала на 2 марта. Этот день отмечается за день до Масленицы и за неделю до начала Великого поста.Слово мясопустный можно расшифровать как "мясо оставлю", то есть "мясо ем в последний раз". Следующий день – воскресенье – будет посвящен воспоминаниям о Страшном суде.Во время Вселенской родительской субботы православные поминают усопших. Священники и прихожане молят о помиловании всех христиан, начиная от Адама и Евы.Особенное внимание уделяется тем, кто погиб внезапно – во время войн, в катастрофах или стихийных бедствиях, передает РИА Новости. Это делается, поскольку они не были должным образом напутствованы в загробную жизнь церковным отпеванием. Традиционно во время Вселенской родительской субботы православные посещают могилы почивших родных и устраивают поминальные трапезы.Также 2 марта является днем священномученика Ермогена Московского. В годы Смуты он, будучи патриархом Московским и всея Руси обратился с воззванием в русским людям, чтобы те прогнали захватчиков со своей земли. Поляки заключили его в монастырь, где он скончался от голода в начале 1612 года.