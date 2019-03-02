Прах анархиста Нестора Махно может быть перезахоронен на Украине. Документы на транспортировку праха с кладбища Пер-Лашез уже подготовлены, во Францию отправлено заявление внучатого племянника Махно о выдаче праха из ячейки № 6685. Разместить урну с прахом планируется в местном музее.

Прах анархиста Нестора Махно может быть перезахоронен на Украине. Об этом порталу Гуляйполе.city рассказал глава районной администрации Александр Ищенко. Он отметил, что документы на транспортировку праха с кладбища Пер-Лашез уже подготовлены, во Францию отправлено заявление внучатого племянника Махно о выдаче праха из ячейки № 6685. Разместить урну с прахом планируется в местном музее. По словам Ищенко, Нестор Махно может стать туристическим брендом региона и привлечет в район потоки интересующихся историей и неоднозначной личностью "батьки Махно". Уже разработаны туристические маршруты, готовятся мероприятия познавательной и развлекательной тематики.Однако украинская диаспора во Франции против возвращения праха Махно на родину. Похоже, вопрос придется решать "на уровне международных отношений", считает Ищенко.Нестор Махно — революционер-анархист, руководитель крестьянского повстанческого движения 1918—1921 годов, командир Революционной повстанческой армии Украины. После победы над белогвардейцами в Крыму отказался вступить в состав Красной армии. Махно бежал в Румынию, затем — в Польшу, где привлекался к суду за организацию еврейских погромов. Затем перебрался во Францию. Умер в возрасте 45 лет в 1934 году от туберкулеза. Похоронен в Париже на средства, собранные американскими анархистами.